A Merone la presentazione del libro “Cura dei luoghi e bellezza rigenerativa” in una mattinata in cui saranno presenti anche gli studenti della Scuola del Design del Politecnico di Milano.

Appuntamento all’Oasi di Baggero

Venerdì 3 luglio verrà presentato il libro “Cura dei luoghi e bellezza rigenerativa” ai Mulini di Baggero a Merone: un luogo che non si limita a essere rigenerato, ma che a sua volta rigenera, dando forma a una nuova relazione tra paesaggio, benessere e percorsi di riappropriazione del territorio. Attraverso contributi teorici, esperienze progettuali e casi studio, il volume propone una riflessione multidisciplinare sul ruolo del design, dell’architettura degli interni e delle pratiche collaborative nei processi contemporanei di trasformazione territoriale, esplorando temi come il riuso, la sostenibilità, il progetto allestitivo, la dimensione multisensoriale dello spazio, il benessere ambientale e la cura dei luoghi.

Presenti gli studenti della Scuola del Design

L’evento, promosso da Anna Anzani e Eugenio Guglielmi, inizierà alle 10. In programma i saluti istituzionali da parte di Alfredo Fusi, sindaco di Merone e Marco Ciceri, presidente Ente Parco Valle del Lambro. Oltre alla presentazione del libro, nel corso della mattinata interverranno anche gli studenti della Scuola del Design, Politecnico di Milano, Laboratorio di Design degli Interni, che presenteranno i loro progetti. Sarà inoltre esposta la mostra delle opere di Emilio Lonardo. L’appuntamento è appunto per venerdì 3 luglio nella sala “Loggia delle Monache” in via Mazzini a Baggero.