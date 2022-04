Primavera erbese

Concerti a Erba

Musica all'ex Tribunale

Ultimi due appuntamenti per la rassegna musicale organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Erba presso la sala polivalente dell’ex Tribunale in via Comana.

Concerti gratuiti aperti a tutti

Una serie di appuntamenti gratuiti, concerti di vario genere organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio, iniziati già lo scorso marzo.

Venerdì prossimo, 29 aprile spazio alla musica dei «Reiko Project», trio acustico pop composto da Oriano Riva, Angelo Farina e Fabio Reiko Rinaldi (nella foto).



L’ultimo spettacolo di sabato prossimo 30 aprile è con il quartetto «Le trouille» con musiche di Cambini, Giardini e Mozart.

Le serate hanno inizio alle 21. Per prenotazioni è possibile utilizzare l’App Eventribe oppure contattare l’email cultura@comune.erba.co.it.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Accesso obbligatorio con green pass. Con il 30 aprile si chiede la stagione che ha visto quasi sempre il tutto esaurito.

Nell'atrio della sala saranno esposte le opere dell'acquarellista erbese Raffaele Bianchi.