Raduno d'auto storiche in città: sta riscuotendo successo e interesse da parte dei cittadini l'evento organizzato dall'associazione "Vivi Novedrate" nella giornata di oggi, domenica 19 giugno, nella suggestiva location di Villa Casana.

Raduno d'auto storiche in città grazie a "Vivi Novedrate"

L'evento, patrocinato dall'Amministrazione comunale, è iniziato questa mattina alle 9 con il giro per le vie del paese delle auto d'epoca, tra cui l'indimenticabile Bianchina Panoramica. E' seguita l'esposizione nel giardino della villa e, come gran finale, un ricco aperitivo. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione "Vivi Novedrate" che, nella giornata di ieri, sabato 18 giugno, ha anche portato in scena dalle 21 una serata musicale in piazza Umberto I con ospiti Piero e Andrea.