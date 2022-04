Resistenza, una serata storica a Canzo

Cultura

L'organizzazione è a cura di Umanamente.

Appuntamento a Palazzo Tentorio.

La storia nel Triangolo lariano

Si intitola "La Resistenza nel Triangolo lariano. Appunti per una Resistenza non violenta" l’incontro organizzato dall’associazione culturale Umanamente. L’appuntamento è per venerdì, 22 aprile, alle 21, presso la sala grande di Palazzo Tentorio. A relazionare ci sarà il professor Daniele Corbetta, dell’Istituto di Storia contemporanea "Perretta" di Como e autore di una serie di libri sull’esperienza resistenziale nel Triangolo lariano. L'ingresso sarà libero.

Umanità e rivendicazione di libertà

"Della Resistenza forse interessa oggi meno l’aspetto militare, mentre ci rimane l’elaborazione culturale, che ha visto protagonista la società civile e politica. Il risultato prodigioso di questo processo è la nostra Costituzione - commenta Maria Civilla, parte del direttivo di Umanamente e che presenterà la serata - Il Triangolo lariano, del tutto inadatto a una resistenza militare, è stato protagonista di una Resistenza civile non – violenta, molto formativa e assolutamente attuale. In queste terre la Resistenza è stata una lezione di umanità, fatta di soccorso ai perseguitati, di rivendicazione di libertà, di riappropriazione dello Stato".