Sagra del Masigott 2020 in versione ridotta: cerimonie religiose e niente trattoria ma si va al ristorante.

L’andamento dell’epidemia e la normativa anticoronavirus ha spinto gli organizzatori della celebre sagra erbese a ridurre drasticamente le attività della manifestazione per quest’anno. Sostanzialmente si terranno esclusivamente le cerimonie religiose.

Domenica 18 ottobre alle 10 dalla chiesa di Sant’Eufemia partirà la processione; alle 10.30 invece don Alessandro Vismara celebrerà la messa in occasione dei 45 anni della sua ordinazione. Nel pomeriggio, alle 15, si terranno i vesperi e la benedizione della reliquia di Sant’Eufemia.

Niente da fare invece per la tradizionale Trattoria del Masigott che proponeva i piatti tipici della tradizione così come la cuccagna e gli altri spettacoli. Sarà però possibile gustare le ricette tradizionale grazie alla disponibilità di alcuni ristoranti che li prepareranno sia sabato 17 che domenica 18 ottobre (Da Dionigi, Gringhelon, Al Glicine e Mercato 38) da mangiare in loco o da asporto. Non mancherà neppure il tradizionale dolce Masigott che come da prassi verrà preparato dalla pasticceria Sartori.

Il ricavato delle iniziative di quest’anno andranno in beneficenza per la sistemazione del tetto di Sant’Eufemia, danneggiato dal maltempo.