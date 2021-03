Sanremo 2021 le pagelle di Loris Diamante: Michielin come Mario Draghi, mentre Ibra…

Ci aveva accompagnato nell’edizione del 2018, con le sue pagelle super ironiche. In un’edizione di Sanremo, decisamente particolare a causa dell’emergenza sanitaria, il canturino Loris Diamante torna a farci sorridere coi suoi voti alla kermesse canora.

ARISA

Gran voce come al solito, peccato non canti in radio, avrebbe preso un voto più alto se non l’avessi vista. Tanto brutta che da piccola sua mamma era solita dirle BELLA DE ZIA.

Voto 6

COLA PESCE DI MARTINO

Vestiti come due macarons scaduti, sembrano la versione 2.0 dei neri per caso. Ottimi per matrimoni, rinfreschi e battesimi. Se dovessero vincere loro aumenta il cachet. Affrettatevi.

Voto 7

IBRA

Evito un voto di m**** per paura che mi picchi, ma presumo sia il momento più triste della televisione italiana dal 1955 ad oggi. In confronto l’annuncio dell’attentato alle torri gemelle è stato il carnevale di Rio.

Voto S.V

P.s. intro da campo nomadi

AIELLO

Dal vivo davvero bravo. Presumo l’abbiano trovato nel parcheggio a vendere le sciarpe con scritto Sanremo e l’abbiano fatto cantare perché ha paccato uno che canta di lavoro davvero.

Voto 4

INFERMIERA ALESSIA

Se mi dite dove lavora l’infermiera vado a leccare le maniglie dell’ospedale nel reparto covid così da poter essere curato da lei.

Voto 12

FEDEZ E MICHIELIN

Fedez più teso della tizia che fa le unghie dei piedi alla moglie, la Michielin che prende in pugno la situazione come un Mario Draghi qualunque. Li adoro. Vincono facile.

Voto 8

BERTÈ

Voto dettato dalla sua età, ma nonostante ciò ha addosso una grinta che nemmeno Gattuso sotto chetamina. Mi ricorda tantissimo mio zio Salvatore. Il siparietto sexy, mentre si accarezza le gambe alzando la gonna, mi ha appena reso impotente.

Voto 95

MAX GAZZÈ

Palesemente più ubriaco di un boero, arriva vestito da mille lire. Ha una base a cui cambia le parole da anni. Du palle…

Voto 5

NOEMI

Deve essere arrivata al festival di corsa. A piedi. Da Pechino. Quando è dimagrita? Era un boiler… Ma soprattutto… Quanto è diventata “fregna”? Rossa di capelli…. Me la farei anche mora.

Voto 7

ACHILLE LAURO

Indossa i primi vestiti che trova sulla sedia in cameretta e si trasforma immediatamente nella versione gay dei power rangers. Innegabile, c’è del genio.

Voto 7

MADAME

TI AMO

Voto 20

MANESKIN

Vestiti come un divano di Gomorra erano convinti di cantare al God’s of metal. La canzone mi piace un tantissimo ma per Sanremo me pare un po’ “too much”.

Voto 8

Pagelle a cura di Loris Diamante