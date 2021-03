Ci aveva accompagnato nell’edizione del 2018, con le sue pagelle super ironiche. In un’edizione di Sanremo, decisamente particolare a causa dell’emergenza sanitaria, il canturino Loris Diamante torna a farci sorridere coi suoi voti alla kermesse canora ieri, giovedì 4 marzo 2021, con la puntata dedicata alle cover.

Sanremo 2021: Manuel Agnelli l’ultimo dei Samurai, Irama fa centro

Ho ricevuto una decina di messaggi di insulti in privato da persone con più o meno lo stesso profilo. Sessantenni con la bacheca invasa di buongiornissimo kaffè con il q.i. più basso di quello di uno sgabello dell’ ‘ikea. Vorrei rassicurar loro che non me la sono per nulla presa, dopo tutto nelle loro condizioni, capisco il disagio nel doversi rapportare sui social con persone normali.

P.s. potrei comunque avere l’età di vista figlia, o magari essermela anche fatta, quindi andateci piano. Sono sensibile.

NOEMI E NEFFA

Tralasciando il fatto che vorrei tanto essere il microfono di Noemi, pezzo bellissimo, adattato alla grande, ma soprattutto, finalmente un uomo vestito da uomo e bene.

Bravi bravi

Voto 8

FULMINACCI LUNDINI PACI

Considererò di contattare Paci per gonfiare il materassino quest’estate a Giulianova, sti cazzi che fiato. Non avevo dubbi riguardo al genio pazzesco di LUNDINI, e bravo anche il cantante che tra i tre, è decisamente quello che conosco meno.

Voto 7

RENGA E CASA SI LEGO

Che gentili a vestire CASADILEGO come la casa di UP. Entrambi una voce pazzesca, ma non riesco a distogliere lo sguardo dalla povera ragazza, vittima palesemente di uno scherzo da parte della costumista a cui deve aver ammazzato un gattino per averla vestita così.

Voto 6

EXTRALISCIO CON GLI ALTRI CON UN NOME STRANO

Pavel Nedved che suona il sax al posto di comprare un centrocampista alla povera Juve, un attempato uomo con i capelli tinti e altri baldanzosi ubriaconi che cantano e ballano musiche popolari e fanno girare la chitarra con il membro. Perdonatemi ma non trovo difetti.

Voto 6

FASMA E NESLI

Microfono rotto. Non si sente la voce. Fare la stessa cosa con quello di Gigi D’Alessio ieri sera scazzava? Nesli dal vivo sembra l’operatore della Vodafone quando trovi occupato. Fasma spinge decisamente di più. Doveva scegliere il fratello giusto per il duetto. Peccato.

Voto 5

BUGO E I PONGUINI TATTICI NUCLEARI

Ragazzi ma seriamente Bugo sulla carta d’identità ha scritto CANTANTE? Davvero, io sotto la doccia faccio schifo a livello visivo, ma a livello acustico faccio decisamente meglio. Pinguini altra categoria, ma con Bugo di fianco avrebbe sfigurato anche Elodie ad una gara di bellezza.

Voto 4

MICHELIN FEDEZ

Fedez rapito dal carnevale di Viareggio riesce a coprirsi solo con una giacca per esibirsi. Cover a dir poco geniale, con picchi pazzeschi in fiumi di parole dei Jalisse. La famosa band che vinse Sanremo anni fa e migrò su Plutone.

Voto 8

IRAMA E IL COVID

Pettinato come uno dei moschettieri appena sveglio, Irama fa centro. Gran voce e gran pezzo. Nulla da dire.

Voto 9

MANESKIN E AGNELLI

Potrei essere scontato e parlare dell’abbigliamento di Manuel Agnelli e infatti si. Lo farò. Sembra il nonno tamarro dell’ultimo dei Samurai. MANESKIN pazzeschi, mi mettono addosso una carica pazzesca, tanto è che mi sono alzato in piedi di scatto.. ho preso una brioches e sono tornato sul divano con il fiatone.

THE KOLORS E PULCINELLA

A sto giro non è uscita benissimo.

Jovanotti si sta rivoltando nella sputacchiera

Voto 5

PEYOTE BERSANI

Una delle canzoni più belle mai scritte e cantate. Nient’altro da dire. Solo una cosa. Perché ha cantato Marzullo al posto di Bersani?

Voto 10

ORIETTA BERTI

Si è palesemente appena svegliata, indossa la parrucca di Semola della spada nella roccia, il costume da discoteca del Gabibbo, i tacchi di una cubista moldava che rendono la sua camminata simile ad un T-rex e va sul palco più spaesata di Salvini alla festa dell’ unità di Bologna. Seguito a domandarmi un perché cosmico generale.

Voto S.V.

GIO EVAN PIU GERIATRIA

Ho cambiato canale. Guardo una replica di Forum.

GHEMON NERI PER CASO

Pare che abbiano speso più per i panini ai neri per caso che per il cachet di Zlatan.

Amarcord totale, mi sento coetaneo di Galileo Galilei.

Voto 8

Ho più occhiaie di Kung fu Panda 1 2 e 3 insieme. Sono le 23:45, in genere a quest’ora ho già sognato Elodie tre volte. Domani guarderò il resto, buona notte e speriamo Orietta Berti mi venga in sogno…

Pagelle a cura di Loris Diamante