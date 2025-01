"Scatti di un tempo", ritratto di Campione d'Italia in una mostra fotografica

Una suggestiva mostra fotografica racconta storia e tradizioni di Campione d'Italia.

"Scatti di un tempo"

"Scatti di un tempo: un ritratto di Campione d'Italia in immagini". In corso a Campione d’Italia e aperta fino al 19 gennaio alla Galleria Civica "Don Sandro Vitalini", un’esposizione di fotografie d'epoca. Un viaggio unico attraversa la storia e le tradizioni del paese dagli inizi del 1900 fino ai primi anni 80. Le fotografie esposte provengono dall'esposizione realizzata dal Comune di Campione negli anni 1981-1982, intitolata "Ieri e Oggi". Le immagini, ritrovate nell’archivio comunale, riprese, pulite e risistemate, rappresentano un prezioso ritratto storico degli anni passati. Ogni immagine esposta racconta una storia, un momento speciale nel tempo che ha contribuito a plasmare l'identità della comunità campionese.

Immagini iconiche

La mostra presenta inoltre una selezione curata di immagini digitali rare e iconiche, raccolte da archivi storici e collezioni private. I visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un viaggio visivo nel tempo, scoprendo come la città è evoluta nel corso degli anni mantenendo tuttavia intatti i suoi caratteri distintivi e il suo spirito unico. Ogni scatto è una finestra aperta sulla vita quotidiana degli antenati, sulle loro feste, gli avvenimenti storici, le sfide giornaliere e i momenti di gioia. Il percorso espositivo segue un filo temporale che va dai primi anni del Novecento fino ai primi anni del 1980. Questa mostra è pensata per tutti coloro che desiderano conoscere e apprezzare il ricco patrimonio del nostro paese.

Gli orari di apertura

Fino al 19 gennaio la mostra sarà aperta giovedì e venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 11 alle 19. Entrata libera e gratuita. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 079 -3448114.