“Sentieri di casa nostra” invita alla terza serata del percorso autunnale

Quattro giovedì per riscoprire il territorio che ci circonda: a piedi e in bicicletta, tra sentieri delle Prealpi, passeggiate comasche, itinerari d’autore sul lago e percorsi in mountain bike nell’Olgiatese. La rassegna aperta lo scorso 29 ottobre e proseguita il 5 novembre, propone il terzo appuntamento per la serata odierna, 12 novembre.

Ospite Pietro Berra

L’ospite della serata è Pietro Berra con “Da Plinio a Volta. Itinerari d’autore sul lago di Como”. Inizio alle 21 nella Sala Margherita Hack in piazza Volta. Ingresso gratuito .

Settimana prossima l’ultimo appuntamento

La rassegna si concluderà nella serata di giovedì 19 novembre. Per l’occasione è previsto l’incontro con l’autore olgiatese Matteo Rubino, che racconterà “Frecce gialle remastered. Mountain bike nell’Olgiatese”, la sua guida dedicata all’itinerario che attraversa i boschi del nostro territorio.