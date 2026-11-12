La rassegna

“Sentieri di casa nostra” invita alla terza serata del percorso autunnale

Oggi, alle 21 nella Sala "Margherita Hack", ospite Pietro Berra.

“Sentieri di casa nostra” invita alla terza serata del percorso autunnale

Olgiate Comasco ·

di

Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite
“Sentieri di casa nostra”, la assegna autunnale organizzata da biblioteca e assessorato alla Cultura di Olgiate Comasco, invita alla terza serata.

“Sentieri di casa nostra. Passeggiate e itinerari tra lago, colline e Prealpi”

Quattro giovedì per riscoprire il territorio che ci circonda: a piedi e in bicicletta, tra sentieri delle Prealpi, passeggiate comasche, itinerari d’autore sul lago e percorsi in mountain bike nell’Olgiatese. La rassegna aperta lo scorso 29 ottobre e proseguita il 5 novembre, propone il terzo appuntamento per la serata odierna, 12 novembre.

Ospite Pietro Berra

L’ospite della serata è Pietro Berra con “Da Plinio a Volta. Itinerari d’autore sul lago di Como”. Inizio alle 21 nella Sala Margherita Hack in piazza Volta. Ingresso gratuito .

Settimana prossima l’ultimo appuntamento

La rassegna si concluderà nella serata di giovedì 19 novembre.  Per l’occasione è previsto l’incontro con l’autore olgiatese Matteo Rubino, che racconterà “Frecce gialle remastered. Mountain bike nell’Olgiatese”, la sua guida dedicata all’itinerario che attraversa i boschi del nostro territorio.
Tu cosa ne pensi?