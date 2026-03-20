Serata all’insegna della scienza con l’astrofisico John Magorrian

La sala conferenze del planetario di Sormano ospita il professor John Magorrian, astrofisico britannico di fama mondiale.

Giovedì 26 la conferenza

Giovedì 26 marzo dalle 18, il professore terrà una conferenza divulgativa in inglese con traduzione in italiano, dal titolo: «Supermassive black holes – Where do they live? How to find them?». Evento promosso insieme all’Università dell’Insubria. Il professor Magorrian è un astrofisico il cui lavoro si concentra sulla comprensione della struttura, della dinamica e dell’evoluzione delle galassie. È noto per aver scoperto una delle relazioni fondamentali della cosmologia moderna, che evidenzia il legame stretto tra le proprietà delle stelle nel nucleo di una galassia e la massa del gigantesco buco nero supermassiccio presente al suo centro. Lo studio è divenuto un punto di riferimento nel settore.

Occasione per visitare il nuovo osservatorio

L’evento costituirà anche un’occasione speciale per visitare il nuovo osservatorio astronomico e planetario del Comune di Sormano. La struttura è stata concepita con l’obiettivo di offrire alle scuole e al pubblico un polo moderno e funzionale, destinato a diventare un punto di riferimento per la formazione e la divulgazione scientifica. Un centro scientifico e culturale di rilievo, pensato come luogo di eccellenza per studiosi e ricercatori, dotato di spazi dedicati ad attività didattiche e formative, mostre, congressi, meeting e conferenze. Nelle ore precedenti l’incontro, dalle 16 alle 18, saranno organizzate visite guidate alla struttura, aperte a tutti coloro che desiderino conoscere più da vicino il nuovo polo astronomico di Sormano.

Informazioni

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.planetariodisormano.it, inviare una mail a richieste@planetariodisormano.it o chiamare il numero 333 236 6090 oppure inviare allo stesso numero un messaggio whatsapp. Docenti delle scuole superiori, astrofili, appassionati di astronomia e astrofisica sono invitati per giovedì alla Colma di Sormano. L’ingresso è gratuito con prenotazione da effettuare sul sito www.planetariodisormano.it.