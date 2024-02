Si è chiusa la mostra sulla Sardegna nuragica e punica

Un allestimento a cura del Museo archeologico nazionale di Cagliari, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese e del Museo civico di Erba

Presenti una cinquantina di reperti

Lo scorso 28 gennaio si è chiusa la mostra "Sardegna itinerante. Un piccolo viaggio tra le civiltà nuragica e punica", realizzata presso il Museo civico di Erba a cura del Museo archeologico nazionale di Cagliari, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese e del Museo civico di Erba. In mostra sono stati esposti una cinquantina di reperti di epoca nuragica e fenicio-punica rinvenuti in Sardegna, in particolare bronzetti, armi e ornamenti in bronzo, accanto a diversi recipienti in ceramica, tutti di proprietà statale e provenienti dal Museo Nazionale di Cagliari e dalla Collezione Giardini. Il pubblico erbese ha avuto l’occasione di ammirare in anteprima i materiali inediti della Collezione che non erano mai stati esposti prima d’ora, dal momento che fino a poco tempo fa la collezione era di proprietà privata.

Ora il viaggio finale per il ritorno a Cagliari

Oggi, mercoledì 7 febbraio, in presenza della dottoressa Manuela Puddu del Museo archeologico nazionale di Cagliari e delle dottoresse Alice Sbriglio ed Eliana Sedini della Soprintendenza, tutti i reperti della mostra sono stati tolti dalle vetrine del Museo civico di Erba, controllati, imballati e preparati per il viaggio finale fino al Museo archeologico nazionale di Cagliari, dove la mostra sarà riaperta a partire da marzo. I materiali della Collezione Giardini andranno ad arricchire in via definitiva le collezioni dei Musei Nazionali di Cagliari, tonando così in Sardegna, nel loro luogo di origine in cui troveranno la loro migliore valorizzazione.

Esperienza positiva che ha incuriosito pubblico, bambini e scuole

Per il Museo civico di Erba la mostra è stata un’esperienza molto positiva, che ha saputo coinvolgere e incuriosire il pubblico, i bambini e le scuole. Nel periodo di apertura hanno visitato la mostra e hanno partecipato agli eventi collaterali in tutto 2.097 persone. Il risultato è stato possibile grazie alla positiva collaborazione fra gli enti e al supporto delle associazioni del territorio, che hanno aiutato nell’apertura al pubblico (Associazione nazionale Carabinieri in congedo - sezione di Erba, Società archeologica comense, aAssociazione Lo Snodo) e nell’organizzazione degli eventi (Circolo culturale ricreativo Sardegna di Como Aps e associazione culturale Amsicora di Lecco).