"So Young", in corso la preparazione al concerto per le bande giovanili

E' ricominciata l'attività musicale a Ponte Lambro e negli altri comuni della provincia di Como aderenti al progetto "So Young", per un totale di 50 bambini e ragazzi coinvolti. L'idea è di Ambima Como, l'associazione delle bande musicali, con la collaborazione delle diverse realtà musicali, tra cui il corpo musicale pontelambrese "Cavalier Pietro Masciadri". Le sedi dell'iniziativa sono Ponte Lambro, Laino d'Intelvi, Lomazzo e Fino Mornasco, la prova generale sarà invece ad Albavilla il prossimo 30 settembre, mentre ad Olgiate Comasco il 7 ottobre si terrà il concerto finale con l'obiettivo di valorizzare i ragazzi partecipanti e sottolineare l’importanza sociale e formativa delle attività dei gruppi musicali bandistici.

Il percorso musicale proposto nei concerti è frutto di una raffinata e attenta scelta di brani con l’intento di valorizzare da un lato la grande ricchezza musicale contemporanea del patrimonio nazionale e internazionale e dall’altro di mettere in pratica le indicazioni ricevute dai compositori e direttori stessi durante gli stage.

"Una grande occasione per i nostri ragazzi e un'ulteriore possibilità di formazione e condivisione, che va al di là delle normali attività: i ragazzi in fase di formazione necessitano di qualcuno che li aiuti a pensare al futuro e a vedere un po’ più in là - specifica il presidente Andrea Cattaneo - Credo molto nel proposito musicale di Ambima Como e voglio ringraziare i responsabili per questo bellissimo e costruttivo progetto".