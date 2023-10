Sociale, Comune e Claps presentano la nuova stagione teatrale

Attesi grandi nomi dello spettacolo dal vivo italiano e internazionale

Su il sipario dal 27 ottobre

Sarà "Vajonts 23" ad aprire la stagione teatrale 2023-2024 il 27 ottobre. Una data importante che corrisponde all'anniversario dell'apertura del teatro Sociale di Canzo, avvenuta nell'ottobre del 1829. Un avvio di cartellone con una rappresentazione di teatro civile come la riscrittura del famosissimo "Vajont" di Marco Paolini che vedrà sul palcoscenico Daniele Squassina accompagnato da Edoardo Baroni alla chitarra. "La programmazione è caratterizzata da un approccio interdisciplinare, grazie a spettacoli nei quali si intrecciano prosa, musica dal vivo, teatro fisico e clownerie - ha spiegato Luisa Cuttini, direttrice artistica del Circuito Claps con cui il Comune collabora per la scelta del cartellone - A calcare le scene del Sociale mei prossimi mesi, di fronte al pubblico di abbonati e spettatori, alcuni grandi nomi del teatro italiano e internazionale, affiancati da produzioni di compagnie emergenti pluripremiate"

Da Hendel a Cornacchione fino al Giardino delle ore

Tra i grandi nomi attesi al Sociale ci saranno anche Paolo Hendel, protagonista il 23 febbraio di "Niente panico!" con regia di Gioele Dix, e Antonio Cornacchione, che calcherà le scene del Sociale il 15 marzo con "Deo ex machina - Olivetti un'occasione scippata" prodotto dal teatro Parenti. A chiudere la stagione, il 27 aprile, ci sarà la compagnia erbese Il Giardino delle ore con "Quasi una serata", spettacolo vincitore di In Box.

Ecco tutti gli appuntamenti

La stagione 2023-2024 del Sociale di Canzo sarà ricca e piena di proposte diverse: il 27 ottobre, "Vajonts 23" , il 10 novembre, "(S)legati" di Atir , il 23 novembre "Tu sei la bellezza" di Mtm, il 16 dicembre "My generation" di Industria scenica, il 12 gennaio "Popbins" di Compagnia Jashgawronsky brothers, il 23 febbraio "Niente panico!"m il 15 marzo "Deo ex machina" del Teatro Parenti, il 27 aprile "Quasi una serata".

Costi e abbonamenti

Il costo del singolo biglietto è di 20 euro (ridotto under 25 e over 65 a 17 euro), mentre l'abbonamento a sette spettacoli è di 115 euro (ridotto a 105). Gli abbonamenti saranno in vendita sul sito www.claps.lombardia.it e sul posto nelle serate di spettacolo. Verrà seguito il seguente calendario: dal 9 al 19 ottobre vendita abbonamenti con prelazione agli abbonati della passata stagione; dal 20 al 29 ottobre vendita di nuovi abbonamenti; dal 30 ottobre vendita dei singoli biglietti. E' possibile usufruire del Bonus docente e di 18App.

Una collaborazione di successo tra Comune e Claps

Prosegue la collaborazione tra l'Amministrazione comunale e il circuito Claps per la realizzazione della stagione teatrale. "Per il terzo anno consecutivo proponiamo una serie di spettacoli che avrà come protagoniste le vicende umane, raccontate con leggerezza e disincanto perché, come diceva Giorgio Strehler, "il teatro è parabola del mondo". Vi aspettiamo numerosi", ha commentato l'assessore alla Cultura canzese, Ileana Vanossi.