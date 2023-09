Spettacolo a Erba per i 150 anni dalla morte di Manzoni

Serata culturale a Erba in occasione della festa patronale dell'8 settembre.

Si celebra Santa Maria Nascente con I promessi sposi

Venerdì 8 settembre, alle 21 l'attore Marco Ballerini leggerà alcuni brani de I promessi sposi, «il romanzo della Provvidenza», a 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni (22 maggio 1873). L'evento avrà luogo alle 21, nel Cortile ai Martiri delle Foibe all’interno del Parco Majnoni, oppure - in caso di maltempo - nella Chiesa prepositurale.

La serata culturale, nel contesto della festa patronale, è organizzata dalla Parrocchia prepositurale di Santa Maria Nascente (che fa parte della Comunità pastorale Sant’Eufemia) e dal Comune di Erba, ed è a ingresso libero. Le letture saranno introdotte dalla professoressa Silvia Colombo.

Attore, regista e autore, Ballerini è interprete di Goldoni, Wilde e Pirandello. Ha portato in scena monologhi di sua creazione e recital da lui adattati e diretti. Collabora con scuole, biblioteche e scuole di teatro, tenendo corsi di lettura espressiva, dizione e fonetica e recitazione. È conosciuto e apprezzato dal pubblico erbese per le sue numerose interpretazioni negli spettacoli diretti da Gianlorenzo Brambilla e prodotti dall’Accademia dei Licini al Teatro Licinium, da Sogno di una notte di mezza estate (2001) a Otello (2011).

Il programma della festa

La festa patronale di Santa Maria Nascente prevede alle 10 di venerdì la messa solenne celebrata da monsignor Maurizio Rolla, al termine del suo incarico pastorale nella zona III di Lecco, con la partecipazione delle autorità civili e militari. Seguirà un rinfresco in piazza Prepositurale. Alle 16 benedizione dei bambini in chiesa e a seguire merenda in piazza.

Sabato 9 settembre giornata all'Eremo di San Salvatore.

Domenica 10 alle 10 messa degli anniversari di matrimonio, rinfresco alla Casa della gioventù e alle 20.30 processione con la statua della Madonna del Rosario.

Lunedì 11 alle 20.30 al cimitero maggiore santa messa a suffragio dei defunti.