Storie ai tempi del Coronavirus: Laura vuole scrivere un libro: “Raccontatemi le vostre giornate”.

Laura Romano è una pedagogista e formatrice erbese e fa appello a tutti.

“Vorrei che le nostre storie “ai tempi del Coronavirus” diventassero un libro di memoria collettiva – ha spiegato – Amo le storie e nel mio lavoro utilizzo da sempre il metodo autobiografico-narrativo. Sono convinta che noi tutti, ciascuno in modo irriducibilmente soggettivo, ma altrettanto condiviso, stiamo vivendo in questi giorni un momento cruciale, un’esperienza apicale. Vorrei che le persone provassero a raccontarmi le loro storie, come stanno vivendo questi giorni, che significato attribuiscono a questo tempo sospeso e diverso, narrandomi il loro quotidiano e condividendo sensazioni e riflessioni. Raccoglierò i racconti di chi vorrà inviarmeli e li organizzerò in un testo da proporre alla casa editrice con cui pubblico abitualmente”.