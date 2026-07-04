Inverigo, tanti appuntamenti in programma con il “Luglio inverighese”: all’insegna della tradizione non mancheranno musica, spettacoli e momenti di convivialità.

Iniziative al via

Un mese di eventi, musica, spettacoli promosso dal Comune in collaborazione con la comunità pastorale Beato Carlo Gnocchi, per vivere insieme l’estate. Torna il “Luglio Inverighese”, con tante serate e appuntamenti da non perdere.

Si comincia sabato 4 luglio con la cena in piazza San Michele alle 19.30. Domenica 5 alle 21 in teatro San Michele il concerto “Trio Jazz Manouche”. Un nuovo concerto sarà proposto sabato 11 alle 21 in chiesa San Lorenzo: si esibirà l’associazione Rogoredo Musica Milano Ets. Sempre la chiesa San Lorenzo ospiterà domenica 12 alle 16.30 il concerto d’organo dell’associazione Mikrokosmos. Dalle 19.30 cena in oratorio San Lorenzo.

Gli appuntamenti clou

Il cuore della manifestazione sarà però il weekend del 17, 18 e 19 luglio, con tre appuntamenti da non perdere: venerdì 17 cena sotto le Barchesse, una serata speciale nella suggestiva cornice di piazza Mercato Santa Maria della Noce. Sabato 18 torna «Sotto il cielo di Inverigo», giunto alla quinta edizione: al parco Crivelli una serata di festa con street food, hobbisti, associazioni, musica live e dj set. Prevista anche la Messa delle 18 a cui seguirà la processione. Domenica 19 spazio alla tradizione con la festa annuale della Madonna del Carmine, un momento di incontro e partecipazione per tutta la comunità. Lo stesso giorno, inoltre, il parco Crivelli ospita l’evento promosso dalla Consulta Giovanile “Giuvin Splash”: dalle 10 alle 20 sarà possibile sfidarsi in tornei di splash volley e calcio saponato. Durante la giornata sarà disponibile una pausa pranzo con cibo e bevande grazie ai commercianti. In palio premi per le squadre vincitrici. Non mancherà poi la musica. Iscrizione obbligatoria.

Parla l’assessore

Venerdì 24 è in programma la fiaccolata, mentre domenica 26 ancora street food e serata con Tony Ray e i Fichi d’India.