Il Grande Coro Hope arriva con un concerto speciale a Cucciago: le incredibili voci dei cantanti sono arrivate ad emozionare i cuori di tutta Italia, attraverso il loro speciale canto di speranza.

Tappa a Cucciago per il Grande Coro Hope

Il Grande Coro Hope è un gruppo polifonico nato nel 2010, in occasione della visita di Papa Benedetto XVI a Torino. Formato da oltre 120 elementi, giovani e adulti, diretti da Massimo Versaci, vanta un ricco repertorio, che spazia da brani internazionali, a colonne sonore e inni dei grandi eventi ecclesiali. Hanno cantato con i Pooh e partecipato al Festival Internazionale di Christian Music a Sanremo sul palco dell’Ariston.

Lo spirito inimitabile del Grande Coro Hope ha raggiunto persino il Canturino e sarà protagonista del secondo appuntamento del ciclo di eventi organizzato dal Centro Culturale "Luigi Padovese". Una serata all’insegna della musica, della bellezza e del mondo celeste.