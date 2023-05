Teatrini in miniatura in mostra a Erba: omaggio a Ezio Frigerio

Villa Clerici aperta al pubblico per la rassegna "Aspettando il museo", serie di appuntamenti pensati in attesa della realizzazione del museo dedicato allo scenografo erbese di fama internazionale Ezio Frigerio a Villa Candiani.

Gli appuntamenti culturali di Villa Clerici per celebrare la nascita del futuro museo

Sabato 6 maggio è stata inaugurata la mostra dedicata alle scenografie in scala ridotta: i teatrini in miniatura di Renato Ferraro omaggio a Ezio Frigerio La mostra sarà sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, e la domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, fino al 18 maggio.

Sabato 6 maggio sempre a Villa Clerici (in replica domenica 7 maggio alle 17.30) si è tenuto lo spettacolo teatrale «Il naufragio. Racconto autenticamente fantastico di una Maschera»: vissuto composto e narrato da Giorgio Bongiovanni, attore del Piccolo Teatro di Milano.

Sabato prossimo 13 maggio, alle 17, a Villa Clerici, chiude la mini rassegna uno spettacolo marionettistico della compagnia Colla «Teste di legno». Gli spettacoli sono organizzati dalla moglie di Frigerio, Franca Squarciapino, in collaborazione con la biblioteca di Erba, il Museo Civico di Erba, Make Como e Lariofiere. Ingressi liberi fino a esaurimento posti.

"Aspettando il museo" invita tutti al successivo appuntamento in programma lunedì 13 maggio alle 21 in sala Porro di Lariofiere. Questa volta si ricordano i 130 anni dalla nascita e i 50 dalla morte dello scrittore Carlo Emilio Gadda con lo spettacolo "Il racconto dell'incendio di via Keplero" per la regia e interpretazione di Anna Nogara con Marco Scazzetta alle percussioni, Elisa Montessori (elemento scenico). UNa produzione di CaNoRa – Associazione culturale.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.