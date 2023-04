Tesori nascosti a Sant'Eufemia di Erba

Torna Tesori nascosti la manifestazione organizzata dal consigliere comunale Luisella Ciceri

Musica e cultura nelle chiese di Erba

La prossima manifestazione si terrà alla chiesa di Sant'Eufemia. Appuntamento il 30 aprile alle 16 con il quartetto Altemps.

Il Quartetto Altemps nasce dall’incontro di quattro musicisti con una grande esperienza nella prassi esecutiva storica e il comune intento di proporre una differente lettura del grande repertorio classico e romantico, attraverso un’impostazione innovativa e originale. Con l’approccio che negli ultimi decenni ha rivoluzionato la concezione e l'interpretazione della musica sei-settecentesca, il Quartetto intende affrontare il repertorio con lo spirito di un musicista dell'epoca che esegue musica nuova. Con lo sguardo in avanti e non a ritroso. A fondamento di questo lavoro c’è lo studio e la comparazione delle fonti originali, manoscritti o prime edizioni dell’epoca.La lunga pratica e l'approfondita competenza che i quattro musicisti hanno maturato all'interno di ensemble di fama internazionale, come Il Giardino Armonico, Europa Galante, Kammerorchester Basel, I Barocchisti, Il Suonar Parlante, li ha portati ad intraprendere questo percorso cameristico con una particolare consapevolezza stilistica e profondità esecutiva.

Il Quartetto propone, oltre al concerto nel formato classico, un modello di concerto "divulgativo". Alla musica proposta si accompagna un cappello introduttivo curato dal ricercatore musicale Vanni Moretto che illustra la struttura compositiva del brano, il contesto storico in cui si inserisce, le sue vicissitudini nel tempo e le sfide che la sua interpretazione pone. Un concerto-dialogo in cui trova spazio il confronto con il pubblico, che viene coinvolto attivamente e reso partecipe del meraviglioso lavoro che sta dietro l'esecuzione di un quartetto.

"Il concerto di Convivia musica della scorsa settimana è stato bellissimo, con dei veri professionisti - cmmenta Luisella Ciceri - A Erba abbiamo delle realtà che meritano di essere ascoltate e conosciute per poterli seguire nelle loro esibizioni. Ringrazio i due imprenditori erbesi, Ditta Techne , famiglia Croci e Faer famiglia Colombo, che amano la loro città e la cultura di Erba e hanno subito accolto la richiesta di sponsorizzare questo importante evento, un concerto di Archi con il Maestro Marco Testori del Quartetto Altemps che suonerà il 30 aprile. Auspichiamo che siano di esempio e un incentivo per altri imprenditori che vogliano sponsorizzare i prossimi eventi estivi al Teatro Licinium e Testori Nascosti".

Prima del concerto ci sarà una spiegazione della tosria della chiesa di Sant'Eufemia da parte dello storico, architetto Antonello Marieni.