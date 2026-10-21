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Ad Asso torna la 11esima edizione de “La Castagnata”. Piatti tipici e tradizionali, con caldarroste grandi protagoniste.

Nuovo appuntamento

Dopo che la pioggia ha purtroppo guastato il secondo appuntamento, l’associazione Asso Incontra, in stretta e collaudata collaborazione con il Gruppo Alpini Asso e Assotrota, è pronta con il terzo appuntamento dell’11esima edizione de “La Castagnata”, in programma domenica 25 ottobre nella piazza Mercato di Asso. Per questo appuntamento, le cuoche dell’associazione si sono ufficialmente superate, decidendo di calare gli assi nella manica della cucina tradizionale lombarda. A partire dalle 12, all’apertura ufficiale della cucina, i visitatori potranno infatti assaporare due straordinari piatti forti: la ricca e saporita Cassoeula servita con la polenta e la leggendaria Polenta Uncia. Il ricco menù d’autunno offrirà inoltre le esclusive Tagliatelle alle Castagne con salsa di noci, polenta accompagnata da funghi o zola, oltre alle classiche salamelle alla griglia, patatine fritte e dolci. Per chi preferisce consumare i piatti a casa, sarà attivo il consueto servizio di cucina da asporto.

Attrazioni per tutte le età

L’evento si svilupperà lungo l’intero arco della giornata con un programma ricco di attrazioni per tutte le età. Dal mattino il profumo inconfondibile delle prime caldarroste, pronte e fumanti per accogliere i primi visitatori della piazza. E poi solidarietà e tradizione con l’allestimento di uno spazio dove si potrà trovare ed acquistare il Panettone degli Alpini 2026, un’ottima occasione per portarsi avanti con i regali di Natale, sostenere concretamente i Campi Scuola dell’A.N.A. e le attività sociali sul territorio. Nel pomeriggio: spazio alla golosità con la preparazione del paradello, la tipica frittella dolce del territorio comasco, da gustare calda e da accompagnare ad un ottimo bicchiere di vin brulé. Un’attenzione speciale ai bambini con lo spazio truccabimbi, che permetterà ai più piccoli di divertirsi e trasformarsi nei loro personaggi preferiti. Gli organizzatori comunicano che per i gruppi numerosi la prenotazione del tavolo è vivamente consigliata. È possibile riservare il proprio posto mandando una mail a asso.incontra@gmail.com o contattando il numero 348 773 5667.