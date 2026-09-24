Torna “La Filanda della Creatività” tra giovani, imprese, moda e futuro

Torna “La Filanda della Creatività”, l’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Como nell’ambito della Lake Como Creativity Week 2026. L’appuntamento è fissato per sabato 3 ottobre, dalle 9.15 alle 12.15, all’Opificio Zappa di Erba.

Giunta alla sua terza edizione, “La Filanda della Creatività” nasce con l’obiettivo di mettere in dialogo creatività, formazione, impresa e cultura, con particolare attenzione alla filiera tessile-moda comasca e alle trasformazioni che ne stanno ridisegnando il futuro.

Creatività, formazione e impresa

La creatività sarà il filo conduttore dell’intera mattinata, intesa non soltanto come espressione estetica, ma come capacità di progettare, innovare e mettere in relazione cultura, design, competenze manifatturiere e nuovi linguaggi.

L’evento si articolerà in tre momenti: uno dedicato ai giovani e alla reinterpretazione della tradizione, uno di confronto sulle trasformazioni della filiera tessile-moda e uno più creativo, emozionale e partecipativo.

Giovani, creatività e tradizione

La mattinata si aprirà con un momento dedicato agli studenti dell’Istituto Setificio Paolo Carcano, che presenteranno una speciale cartolina in tessuto jacquard realizzata nell’ambito del percorso progettuale legato alle Celebrazioni Voltiane 2027 “200 volte Volta”.

Saranno gli stessi ragazzi a raccontare il percorso creativo e progettuale che ha portato alla realizzazione del manufatto, esempio concreto dell’incontro tra patrimonio culturale, design contemporaneo e saper fare tessile.

Il progetto vede il coinvolgimento dell’Istituto Setificio Paolo Carcano e di Fondazione Volta.

“La moda che verrà”

Il secondo momento della giornata, dal titolo “La moda che verrà”, entrerà nel merito delle trasformazioni che stanno interessando la filiera tessile-moda attraverso un confronto tra professionalità e punti di osservazione differenti.

Al centro del dialogo ci saranno le nuove sfide che imprese e operatori del settore sono chiamati ad affrontare: legalità e certificazione di filiera, sostenibilità e nuove direttive europee, tracciabilità, audit e sistemi di verifica lungo la catena di fornitura.

Gli esperti a confronto

Interverranno:

Ilaria Ramoni , avvocato cassazionista del Foro di Milano, amministratore giudiziario e consulente della Commissione parlamentare antimafia, che affronterà il tema della legalità.

, avvocato cassazionista del Foro di Milano, amministratore giudiziario e consulente della Commissione parlamentare antimafia, che affronterà il tema della legalità. Silvia Stella Osella , designer e consulente creativa e strategica, che porterà il suo contributo sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e del prodotto.

, designer e consulente creativa e strategica, che porterà il suo contributo sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e del prodotto. Corrado Ferrario, amministratore delegato di Effepierre, presidente di For Textile e vicepresidente del Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como, che approfondirà il tema degli audit e dei sistemi di verifica della filiera.

Intrecci creativi

La parte conclusiva della mattinata lascerà spazio a un momento più partecipativo ed emozionale, dedicato alla creatività, all’ispirazione e al coinvolgimento diretto dei ragazzi.

Con BiBi Ronchi e Anticamera APS, gli studenti saranno protagonisti di un’esperienza pensata per mettere in relazione giovani, cultura, moda, arte, design e nuove forme di espressione contemporanea.

Una rete per il territorio

Uno degli elementi distintivi dell’iniziativa è la collaborazione tra numerose realtà del territorio e del mondo della cultura, della formazione e del tessile.

“La Filanda della Creatività” è organizzata da Confartigianato Imprese Como, nell’ambito della Lake Como Creativity Week 2026, con il coinvolgimento di:

AIDT – Associazione Italiana Disegnatori Tessili.

Comocrea.

AIGU – Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO.

Anticamera APS.

Fondazione Gentili Mosconi.

Fondazione della Seta.

Fondazione Volta.

Istituto Setificio Paolo Carcano.

Associazione Culturale Opificio Zappa.

Museo d’Impresa M.A.F.Oz.

Una rete di competenze e sensibilità differenti, unite dalla volontà di valorizzare la cultura tessile del territorio e accompagnarne l’evoluzione attraverso formazione, innovazione e creatività.

Come partecipare

La partecipazione all’evento è possibile previa iscrizione.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione sul sito di Confartigianato Imprese COMO.