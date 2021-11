La manifestazione

A Cantù si svolgeranno due appuntamenti nel pomeriggio di domenica 5 dicembre.

Torna l'iniziativa "Monumenti aperti".

Tra sabato 4 e domenica 5 dicembre, con l'anteprima il 3 dicembre, ritornano gli eventi "Monumenti aperti", il grande progetto nazionale di inclusione culturale, creato da Imago Mundi di Cagliari, di cui è portavoce in Lombardia, dal 2019, Iubilantes Odv. L'edizione dello scorso anno, causa lockdown, era stata realizzata solo in forma web, e solo sui monumenti del razionalismo di Como, con collegamento in diretta webTv nazionale dalla biblioteca comunale di Como. Un anno dopo, Iubilantes torna a proporre venti in presenza e con importanti novità, a Como, Cantù e per la prima volta Montorfano.

Il programma a Cantù

Domenica 5 dicembre, dalle 14.15, è prevista la passeggiata "Il cammino delle mura" accompagnata dalla avvincente narrazione storica del giovane ricercatore Giuseppe Longhi, su parte del percorso Camminacittà Cantù2 - Il cammino delle mura, sul sito www.camminatacitta.it. Il ritrovo è previsto alle 14.15 da piazza Garibaldi, mentre l'arrivo alla chiesa di Sant'Ambrogio.

Il secondo appuntamento

Sempre a Cantù, dalle 15.30, nella ex chiesa di Sant'Ambrogio , in piazza Marconi, si svolgerà "Angeli spezzati", visita animata a cura di Cristina Quadrio e Marta Stoppa, "animatrice", e "Toccare la città", una visita sensoriale "al buoi" al plastico della città a cura dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Como. Gli eventi sono gratuiti. Per tutti coloro che vogliono parteciparvi, è necessaria la prenotazione e il green pass.