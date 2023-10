Tutti in biblioteca con il gruppo di lettura "Biblionauti"

Tutti in biblioteca a Cermenate, con il gruppo di lettura "Biblionauti", per parlare del romanzo "La crepa e la luce" di Gemma Calabresi Milite. L'incontro, svoltosi nella serata di mercoledì 11 ottobre 2023, ha riscosso un notevole successo.

"Biblionauti - esplorazioni letterarie"

Il gruppo di lettura “Biblionauti – esplorazioni letterarie” si incontra con cadenza mensile – di consuetudine il secondo mercoledì del mese – presso la Biblioteca di Cermenate. La responsabile del progetto è la bibliotecaria Valeria Sangiorgio e il gruppo riunisce persone che dialogano e si confrontano su varie tematiche, a partire da ciò che viene raccontato nel libro scelto per ogni incontro.

La selezione del titolo è di norma a cura della Biblioteca, ma questa non è una regola fissa: infatti nell’incontro di luglio 2023 ai partecipanti è stato consegnato un bigliettino su cui era possibile scrivere il titolo di un libro che avrebbero desiderato leggere. A seguito della votazione segreta, i bigliettini sono stati raccolti ed è stato poi sorteggiato il titolo che è stato oggetto dell’incontro in programma nel mese di ottobre.

"La crepa e la luce" è il titolo estratto, un racconto che comincia dalla vita di una giovane coppia che viene sconvolta dalla strage di Piazza Fontana e attraversa mezzo secolo. Un’intensa e sincera testimonianza sul senso della giustizia e della memoria. Una storia di amore, pace e perdono.

"Una serata, quella di mercoledì, tutta al femminile - le parole di Elena Corengia, consigliera comunale con delega alla Cultura - un incontro come sempre molto sentito e caratterizzato da uno scambio arricchente di vedute, opinioni e sentimenti. La lettura del libro 'La crepa e la luce1 di Gemma Calabresi Milite ci ha profondamente commosse, restituendoci il ritratto di una donna coraggiosa, intelligente e capace di percorrere un cammino personale verso il perdono che traccia il solco per il viaggio di tutti noi. Attendiamo con ansia il prossimo incontro previsto il 15 novembre, una special edition con l'autore... i dettagli saranno svelati a breve".

Dalle pagine di un libro a dei veri e propri viaggi

Per partecipare al gruppo di lettura dei “Biblionauti” non occorre aver letto il libro: è sufficiente una buona dose di curiosità e la voglia di passare una serata in piacevole compagnia!

A volte un libro piace così tanto che i lettori desiderano visitare i luoghi in cui la storia si svolge: è il caso del romanzo “Fiore di Roccia” di Ilaria Tuti. Dopo aver letto e dialogato sulla straordinaria vicenda delle Portatrici Carniche, figure quasi dimenticate del Primo conflitto mondiale, la Biblioteca civica di Cermenate si sta attivando per organizzare una gita culturale nella provincia di Udine, che includerà la visita al museo della Grande Guerra a Timau.