Tutto pronto per il Carnevale: la piazza si trasforma

Asso si prepara a celebrare il Carnevale. Tutto pronto per realizzare in piazza un evento pensato soprattutto per i bambini.

Un evento pensato per i bambini

Il borgo di Asso si scalda per l’appuntamento più colorato dell’anno. Sabato 21 febbraio, il Carnevale di Asso trasformerà la piazza Centrale del paese in un palcoscenico a cielo aperto, celebrando il rito ambrosiano con un evento pensato soprattutto per i bambini. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Asso Incontra, quest’anno ha scelto un tema decisamente contemporaneo: il “Mondo delle Emoji”. L’invito per i partecipanti è quello di dare libero sfogo alla creatività, portando “nella vita reale” le celebri icone digitali che popolano i nostri smartphone, tra sorrisi, cuori e buffe espressioni.

Il programma

Il ritrovo è fissato per le 14.30 in piazza Mazzini. Ci sarà l’immancabile animazione dedicata ai bambini e non mancherà la festosa sfilata che attraverserà i vicoli storici del paese, accompagnata da musica e piogge di coriandoli. Nonostante il tema suggerito, gli organizzatori sottolineano che la partecipazione è aperta a ogni tipo di travestimento: dalle maschere della tradizione ai costumi più originali e “fai-da-te”. Dopo un piccolo giro per le vie del centro, la festa si concluderà con un momento conviviale. Come da tradizione, non mancherà la merenda finale per tutti i partecipanti, a base di chiacchiere e tè caldo, un modo per scaldare il pomeriggio e scambiarsi un saluto in allegria.