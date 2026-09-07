Tutto pronto per la 43esima edizione della Festa del Cavallo

Asso si prepara alla Festa del Cavallo, ormai giunta alla 43esima edizione. In concomitanza si celebrerà anche il 25esimo anniversario del gemellaggio con il Comune francese di Saint-Peray.

Festa del Cavallo: ci siamo

Presentata la 43esima edizione della Festa del Cavallo, in programma ad Asso nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre. L’edizione di quest’anno sarà particolarmente significativa perché, insieme alla tradizionale manifestazione, Asso celebrerà anche il 25esimo anniversario del gemellaggio con la città francese di Saint-Péray, un importante traguardo che testimonia un legame di amicizia e collaborazione costruito negli anni tra le due comunità.

Momento di confronto e condivisione

“La conferenza stampa è stata un importante momento di confronto e condivisione per presentare il programma e raccontare il valore di una manifestazione che rappresenta una delle tradizioni più sentite della nostra comunità e che, anche quest’anno, coinvolgerà associazioni, volontari, attività del territorio e istituzioni”, spiega il sindaco Mirko Donadini Pina, intervenuto alla conferenza.

Con lui sono poi intervenuti: l’assessore alle Attività Culturali Raul Losa, per la presentazione nel dettaglio della Festa del Cavallo; Franco Oltolina, presidente del Gasp (Gruppo Asso Saint-Peray) Asso, per raccontare il valore e il percorso del gemellaggio; Giovanni Pontiggia, per il sostegno della Bcc al territorio; il consigliere provinciale Claudio Ghislanzoni e la consigliera regionale Anna Dotti. Saranno tre giorni dedicati alla tradizione, alla cultura, all’amicizia e alla comunità, con un ricco programma di iniziative e appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini e visitatori.

Programma della manifestazione

La Festa del Cavallo si aprirà venerdì 2 ottobre con la mostra d’arte in sala consiliare a cura di Alex Fumagalli, che si potrà visitare per tutto il fine settimana. Dalle 19 punto di ristoro della Pro Asso in piazza Mercato. Sempre in piazza si esibiranno i ragazzi e le ragazze di Spazio Danza A&S con balli moderni e hip-hop prima del dj set fino alle 24. Alle 21.30 gara a squadre con il Palo della Cuccagna.

Sabato alle 9.30 incontro con le classi dell’istituto Segantini in largo Saint-Peray e alle 10 battesimo della sella al campo da calcio dell’oratorio. Sempre sul campo da calcio è prevista la 43esima rassegna equina, con premiazioni alle 12. Dalle 10 alle 17.30 esposizione di moto in piazza Garibaldi e auto d’epoca in piazzale municipio. A Palazzo Scipotti mostra fotografica di foto storiche a cura di Paredi. Non mancheranno poi in centro esposizioni e attività per tutta la famiglia. Nel pomeriggio concerto, corteo in centro e cerimonia ufficiale per celebrare il gemellaggio alle 17. Si chiude con una cena di piatti tipici in piazza Discacciati.

Domenica mattina inaugurazione della targa celebrativa della sala polivalente “Giovanni Conti”. Poi Messa alle 11, estrazione dei premi della sottoscrizione Gasp alle 13 e arrivo del treno storico alle 14.45 in stazione.