Tutto pronto per la Festa di Santa Marta

Bancarelle e pranzo conviviale, sarà protagonista anche l'associazione “Demes una man”.

Grande appuntamento a Magreglio: tutto pronto per la Festa patronale di Santa Marta. Bancarelle e pranzo conviviale, sarà protagonista anche l’associazione “Demes una man”.

Appuntamento con la patronale

Domenica 26 luglio, in anticipo di tre giorni sul calendario liturgico, si celebra a Magreglio la festa patronale di Santa Marta, la sorella di Lazzaro e Maria Maddalena, tra gli amici più intimi di Gesù. Fin dal primo mattino, il piazzale della chiesa sarà animato dalla nuova edizione della Fiera di Santa Marta, mercatino di hobbisti riproposto dopo anni di assenza dall’associazione magregliese “Demes una man” e patrocinato dal Comune di Magreglio.

Bancarelle e pranzo conviviale

Dalle 9, un nutrito gruppo di bancarelle di artisti, artigiani del legno e del cuoio, creativi e produttori a chilometro zero proporrà una ricca e selezionata offerta di prodotti del territorio e di oggetti artistici: dal design vintage alla grafica contemporanea, dalla bigiotteria ai libri illustrati per bambini con la possibilità di intrattenerli con laboratori di disegno e di trucco. Alla Fiera di Santa Marta ci sarà anche un pranzo conviviale, alle 12.30 con un menù del territorio a prezzo fisso (20 euro), servito dai volontari dell’associazione “Demes una man” sul sagrato della chiesa parrocchiale.