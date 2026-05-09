Tutto pronto per la Giornata del Verde Pulito

Ad Inverigo una giornata dedicata all’ambiente e alla cura del territorio. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Pulizia del paese

Domenica 10 maggio è in programma la Giornata del Verde Pulito: tutti i cittadini sono invitati a ritrovarsi insieme per prendersi cura di Inverigo e renderla ancora più bella. Il ritrovo è fissato per le 8.30 al parco giochi di via Enrico Fermi. In programma c’è la pulizia di diverse aree del paese, in particolare: via San Biagio, via Urbano III, zona ufficio postale, l’area ex cinema Cipressetta e via General Cantore verso la piazza del mercato. La stessa piazza sarà poi sede finale di un rinfresco, in programma attorno alle 11.30, prima dei saluti.

Le Contrade e SiAmo Inverigo protagonisti

L’iniziativa è organizzata dall’assessorato Ecologia e Ambiente del Comune, in collaborazione con le associazioni Le Contrade e SiAmo Inverigo. Tutta la popolazione è invitata a partecipare. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.