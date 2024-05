Tutto pronto per la rievocazione della battaglia di San Fermo

Il conto alla rovescia è partito: domenica prossima, 26 maggio, è in programma la rievocazione storica della battaglia di San Fermo

La rievocazione della battaglia

L'evento clou è in programma per domenica, ma gli organizzatori hanno predisposto un programma spalmato su tre giorni

Venerdì 24 maggio, alle 21, alla biblioteca di Villa Somaini è prevista la presentazione di “Il contrabbandiere di libri”, romanzo di Pietro Berra, mentre sabato 25 maggio alle 11.30, al Centro polifunzionale via De Cristoforis, si svolgerà l'inaugurazione della mostra “La Cavalleria dall’Unita d’Italia alla Grande Guerra”, dalle 14 alle 17.30, visite ai quartier generali austriaci nella zona del Municipio e garibaldini a Villa Imbonati, con inizio delle manovre di addestramento dei reenactors austriaci in piazza XXVII Maggio, ronde per il paese, servizi di guardia, piccola scaramuccia tra austriaci e rivoltosi di San Fermo. Infine alle 21, in piazza XXVII Maggio, ci sarà il concerto Corpo Musicale Giuseppe Garibaldi, fondato nel 1870, diretto dal maestro Quirino Pisaniello.

Il momento clou è in programma domenica 26 maggio

Alle 10 partirà il corteo da via Diaz al Santuario, preceduto alle 9.30 dalla deposizione della corona in piazza Vittoria a Como. Messa alle 10.30 al termine della quale partirà il corteo commemorativo al Cippo di via De Cristoforis, con posa della corona, ritorno in piazza XXVII Maggio dove ci sarà il discorso delle autorità.

Dalle 16 alle 17.30 è in programma la grande rievocazione storica della battaglia di San Fermo con rievocatori storici e armi: prime scaramucce presso il cippo De Cristoforis; assalto alla chiesa e torre del campanile; battaglia tra i Cacciatori delle alpi ed i Garibaldini contro gli austriaci, scariche di fucileria e cariche alla baionetta finali; ritiro degli austriaci verso Como, piazza liberata.

Alle 21 in piazza XXVII Maggio, gran ballo storico con la Compagnia Nazionale di Danza Storica e Magia Mask Como.

Il significato

Con la Battaglia di San Fermo e dalla sconfitta inflitta alla Brigata Rupprecht del tenente maresciallo Karl von Urban, arrivarono una serie di vittorie militari, fra le quali la battaglia di Magenta e quella di Solferino e San Martino. Con con l'armistizio di Villafranca (11-12 luglio 1859) la sconfitta Austria fu costretta a cedere la Lombardia alla Francia, girata poi al Regno di Sardegna. Finirono così le ingerenze politiche dell'Austria in Italia stabilite dal congresso di Vienna e nulla più impedì l’Unità del Regno d’Italia.

“L’organizzazione meticolosa della grande rievocazione storica quest’anno ha coinvolto il Comune, la sua commissione attività culturali, 18 associazioni, davvero tanta gente impegnata per portare momenti celebrativi che inizieranno già dal venerdì sera e dureranno sino alla sera di domenica 26 Maggio – ha affermato il sindaco Pierluigi Mascetti – I dati storici ricordano la portata dell’evento, quel che auspico sia per gli adulti, sia per i molti giovani che vorrei partecipi alla rievocazione storica, è proprio che la storia, anche questa storia, possa essere maestra di vita e ci aiuti nel portare sempre ideali di pace, ci emozioni e ci commuova ancora nel tenere fede alla promessa di unità, di buona volontà nella difesa di chi subisce soprusi, di capacità di restare in equilibrio anche quando gli equilibri globali tentennano, di fondare sulla libertà, sull’uguaglianza, sulla solidarietà e sull’aiuto ogni nostra convinzione come singolo e come popolo. Aspettiamo tutti a San Fermo per la grande rievocazione storica di quest’anno.”

Per la grande rievocazione storica nel pomeriggio di domenica 26 maggio la provinciale Garibaldina (SP17), dalla nuova piazza di Cavallasca sino a via De Cristoforis sarà chiusa al traffico, le corse del C74 saranno deviate, chiuse anche via 11 settembre, via Stoppa, Montelatici, Dell’Orto, Matteotti, Diaz e XXV Aprile. Parcheggi consigliati: Mornago (scuole ed auditorium) e zona Canepa, previsto da lì un servizio navetta per la piazza del Municipio.