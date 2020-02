Umanamente, l’associazione culturale si presenta da QiBio: appuntamento a giovedì 20 febbraio 2020.

La serata di presentazione dell’associazione culturale di Canzo, guidata da Angelo Galli, “Pich” dei Sulutumana, sarà da QiBio, nella Sala del Silenzio, giovedì 20 febbraio alle 19. Appuntamento nel negozio di Monica Colombo, in via Dante 28, a Erba. A seguire, ci sarà un bio-rinfresco offerto a tutti i partecipanti da QiBio. Tutti sono invitati a partecipare. E’ gradita la prenotazione: rivolgersi al negozio di via Dante.