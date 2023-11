Il ciclo di eventi 2023-2024 del centro culturale "Luigi Padovese" è stato inaugurato con la presentazione del libro “Cento Ripartenze - Quando la vita ricomincia” di Giorgio Paolucci, scrittore e giornalista per il quotidiano Avvenire.

Una "ripartenza" con i fiocchi per il centro culturale "Luigi Padovese"

“Abbiamo conosciuto storie commoventi di sofferenza e difficoltà, le quali racchiudono in sé un barlume di speranza che va coltivato per potersi rialzare - racconta Monica Terraneo, referente stampa del centro - Presente un numeroso pubblico, coinvolto nel dialogo tra l’autore e gli altri due protagonisti della serata: Fedele Costadura, fotografo di alto livello che a causa di alcune sfortunate vicissitudini si è ritrovato a dormire per strada, e Youlsa Tangara, un giovane maliano arrivato in Italia su un barcone, che insieme ad alcuni connazionali ha lanciato il progetto 'Un villaggio una scuola', per offrire ai bambini del suo villaggio istruzione e un futuro migliore”.

L’opera racconta di anime che hanno toccato il fondo, ma che attraverso l’esperienza sono riuscite a risalire dall’abisso. Difficoltà che tutti noi viviamo, ma che tendiamo a nascondere, perché per la società individualista e performante in cui viviamo è meglio non mostrare i propri limiti. Eppure, è proprio attraverso il confronto reciproco che gli essere umani riescono a ricordarsi di essere tutti sulla stessa barca.