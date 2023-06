Dopo aver toccato l’acqua con Il canto delle balene (2021/22), la terra con Natura est vita (2022/23), il Teatro Sociale di Como si avvicina a una nuova Stagione Notte che affronterà la tematica dello spazio, inteso sia come luogo fisico sia come qualcosa di sconosciuto, ancora da esplorare e a cui aneliamo, proseguendo, quindi, il filone della sostenibilità. La Stagione Notte 2023/24, infatti, si intitola "GLEAM-X. Lo spazio sconosciuto" e prende il nome appunto da GLEAM- X J162759.5 -523504, un oggetto cosmico sconosciuto che emette segnali radio molto luminosi scoperto nel 2018 da alcuni astronomi.

Una Stagione Notte dedicata allo spazio: dall'astronauta Nespoli a Il flauto magico

Importante, visto l’argomento trattato, la nuova collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci che porterà nel teatro comasco un laboratorio per famiglie, "In volo nello Spazio", durante il quale giocare ed esplorare insieme un po' di scienza e introdurre il tema delle esplorazioni spaziali. Nonché un appuntamento con Paolo Nespoli, testimonial di questa Stagione Notte. L’astronauta italiano della Agenzia Spaziale Europea terrà un incontro il 15 settembre Vedere oltre i confini, in cui parlerà delle esplorazioni fatte, di cosa significa andare nello spazio e dell’ampliare le conoscenze della razza umana. Il Teatro Sociale di Como, invece, si sposterà al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia con vari appuntamenti musicali e artistici.

Si comincia già a inizio settembre fuori dal Teatro. In piazza Verdi verrà posizionato un container, che verrà trasformato in un’opera artistica a cura di Fabiola Porchi, studentessa dell’Accademia Galli, con all’interno "Discover the Unexplored", un’installazione immersiva creata da OLO creative farm.

In teatro invece fopo Nespoli continuano gli spettacoli di questo filone con un’altra conferenza spettacolo con Piergiorgio Odifreddi, il 4 ottobre, Dalla Terra alle Lune, un viaggio cosmico in compagnia di Plutarco, Keplero e Huygens. I suoni creati dal concerto "Outer Space" di Fabius Constable & The Harpbeat Orchestra (22 dicembre), che festeggiano i 20 anni di carriera, invece saranno un mix di tradizione e modernità, dove gli strumenti antichi vengono utilizzati in combinazione con la tecnologia digitale per creare un'atmosfera spaziale.

Dallo scorso anno, all’interno di CoMo - Como nel Mondo, il Teatro Sociale di Como ha iniziato ad ospitare ogni anno un artista del territorio comasco riconosciuto a livello internazionale. Per questa Stagione, l’artista musicale residente sarà Mattia Petrilli, celebre flautista comasco e oggi Primo Flauto dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, che si esibirà in diversi appuntamenti, tra cui il concerto del 10 gennaio, accompagnato dall’Orchestra 1813 e diretto dal M° Carlo Goldstein.

Ora (12 aprile), da uno studio poetico e scientifico, da una regia e da un progetto di visual art di Imaginarium Studio, con la ricerca musicale del pianista Giorgio Martano, è un progetto per videomapping, pianoforte e sonorizzazioni, con musiche di Respighi, Puccini, Verdi, Rota, Castelnuovo - Tedesco, che affronta i temi dei cambiamenti climatici, della perdita di coscienza ambientale e del rapporto armonico e disarmonico tra Spazio e pianeta Terra.

Dalla musica concertistica al live-set elettronico (1 marzo). TOVEL, ovvero Matteo Franceschini, propone il suo primo album, Gravity: una creazione di una poliritmia densa e disgregata simile alla formazione dei pianeti, una materia che gradualmente satura lo spazio per ritornare polvere, cellula primordiale, battito del proprio cuore.

E poi spazio alla prosa. "Costellazioni" (11 gennaio), una produzione Teatro Franco Parenti, racconta una storia d’amore con le leggi della fisica quantistica: tutto quello che può accadere, accade da qualche altra parte, e per ogni scelta ci sono mille altri mondi in cui si è scelto in maniera diversa.

Si chiude con "Icaro" (3 maggio), scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, in cui si parla di speranza dando vita a un antieroe, fatto della stessa sostanza di ognuno di noi. Non manca il tema nello spazio nel cinema. In collaborazione con Cinema Astra Como, "Odissea nel Teatro" (4 maggio), una maratona notturna con alcuni dei titoli più celebri e amati che hanno esplorato lo Spazio.

L'opera lirica

La stagione d’opera, in collaborazione con OperaLombardia, inaugura con "Die Zauberflöte", l'opera più enigmatica di Wolfgang Amadeus Mozart (28 e 30 settembre).

Titolo assente per diversi anni dai palcoscenici lombardi: "Luisa Miller" (27 e 29 ottobre) di Giuseppe Verdi andrà in scena in un nuovo allestimento. A 380 anni dalla sua prima esecuzione, "L’incoronazione di Poppea" di Claudio Monteverdi coinvolge ancora oggi grazie ad una trama avvincente, personaggi sanguigni e appassionati. Il pubblico vedrà un nuovo allestimento (24 e 26 novembre).

A seguire (8 e 10 dicembre), un “kolossal” operistico: "Don Carlo" di Giuseppe Verdi, in un nuovo allestimento del giovane e premiato regista Andrea Bernard che farà il suo debutto in OperaLombardia dopo aver firmato importanti allestimenti in Italia e all’estero. Chiude la rassegna "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini, in occasione del centenario della morte del compositore, in un nuovo allestimento in cui verrà proposta proprio la seconda edizione dell’opera – quella “bresciana”, di rara esecuzione.

La Stagione Danza

Si parte con una delle compagnie di danza moderna più conosciute al mondo (11 novembre): Ailey II è un ensemble d’eccezione che unisce lo spirito e l’energia dei migliori talenti della giovane danza americana con la passione e la creatività dei migliori coreografi emergenti, fondata nel 1974 da Alvin Ailey. Si passa poi a "Graces" (10 marzo), di Silvia Gribaudi, che da anni si interroga sugli stereotipi di genere. Si chiude con il Balletto di Roma (13 aprile) con "Giulietta e Romeo", opera firmata dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde. Ovviamente non si può dimenticare il balletto dell’ultimo dell’anno: "La Bella Addormentata".

La Stagione concertistica

Si inizia con un monumentale concerto: Carmina Burana (3 ottobre) è l’originale ed inconfondibile opera di Carl Orff, eseguita per la prima volta a Francoforte nel 1937, una delle pagine sinfonico-corali più celebri e adatte ad una rappresentazione scenica collettiva.

Altro grande concerto è con la Filarmonica Arturo Toscanini e il direttore M° Omer Meir-Wellber. In programma Gustav Mahler (7 novembre), con la voce del baritono tedesco Christoph Pohl.

A seguire Circle of life (15 dicembre) con protagonista la pianista venticinquenne Ying Li, vincitrice nel 2021 del Premio Internazionale Antonio Mormone e di Young Concert Artists Susan Wadsworth International Auditions. Si conclude con due produzioni del Conservatorio di Como: l’opera di Kurt Weill Ascesa e caduta della città di Mahagonny (4 e 5 aprile – Opera off) e il concerto dell’Orchestra di strumenti a fiato (8 maggio).

La Stagione di Prosa

Si comincia con Silvio Orlando in La vita davanti a sé (8 e 9 novembre), tratto dal testo di Romain Gary pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977. Si prosegue con Il Misantropo di Molière (19 e 20 dicembre) di Andrée Ruth Shammah. Protagonista Luca Micheletti, considerato fra i talenti più originali e multiformi della sua generazione. Il 27 e 28 febbraio Gabriele Vacis porta Antigone e i suoi fratelli, mettendo in scena uno dei personaggi femminili più importanti della storia del teatro attraverso due tragedie Fenice di Euripide e Antigone di Socrate.

Paolo Genovese firma, invece, la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento di Perfetti sconosciuti (4 e 5 marzo), il suo film del 2016 entrato nel 2019 nel Guinness dei primati come il film con più remake in assoluto nella storia del cinema, giunti a 18, nonché vincitore di numerosi premi.

Nella PROSA OFF vediamo il grande ritorno di Alessandro Preziosi (14 ottobre), questa volta alle prese con il Trovatore. Accabadora è uno dei più bei romanzi di Michela Murgia nonché uno dei libri più letti in Italia negli ultimi anni. Il testo teatrale è scritto su richiesta della regista e da subito è diventato un monologo dal punto di vista di Maria, la figlia di Bonaria Urrai,l’accabadora di Soreni, in scena a Como il 15 novembre.

Giulio Cavalli sarà protagonista di A casa loro (28 novembre), scritto insieme a Nello Scavo. Uno spettacolo che, partendo dalle coraggiose inchieste di un reporter internazionale, prova a raccontare quella parte del mondo che ci illudiamo di conoscere e di poter

giudicare guardando le immagini dei profughi mentre invece ci viene nascosta nel buio delle notizie non date. Filippo Nigro, uno dei più interessanti attori del cinema e del teatro italiano, porta in scena Every brilliant thing (27 gennaio).

Niccolò Fettarappa Sandri in Apocalisse tascabile (8 febbraio) tratta della fine del mondo da svariate prospettive, tra le quali preponderante è quella di due giovani “scartati”, liquidati e messi all’angolo perché inutili. Ancora grandi nomi del teatro, con Emma Dante che porta Il tango delle capinere (13 marzo mentre Elio De Capitani è regista e protagonista di Moby Dick alla prova di Orson Welles (16 aprile). Il 18 aprile Quasi una serata di Ethan Coen porta in scena un gruppo di comaschi molto conosciuti al pubblico: Stefano Annoni, Paui Galli, Davide Marranchelli e Simone Severgnini.

Da non dimenticare la PROSA OPEN, la rassegna più leggera che vuole far ridere, svagare e riflettere allo stesso tempo, in collaborazione con MyNina Spettacoli. Ad attendere il pubblico ci sarà Debora Villa con il suo nuovo spettacolo 20 di risate per celebrare i sui 20 anni di carriera (18 novembre), Giuseppe Giacobazzi con lo spettacolo Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque (14 dicembre) e infine Ale & Franz tornano con un nuovo spettacolo, dopo diversi anni di assenza dal Teatro Sociale (26 febbraio).

Sempre in collaborazione con MyNina Spettacoli, in programma anche due MUSICAL: Sister Act (24 marzo) che ha vissuto un vero e proprio trionfo nella tournée 22/23, e Grease (con una doppia data 10 e 11 aprile) prodotto dalla Compagnia della Rancia.

Il calendario completo su www.teatrosocialecomo.it.