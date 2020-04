Vi manca la biblioteca? I Sistemi Ovest Como e Brianza Comasca potenziano il servizio ebook

Per far fronte all’emergenza coronavirus, che ha chiuso anche le biblioteche, i sistemi di prestito Ovest Como e Brianza Comasca hanno deciso di potenziare il servizio digitale MediaLibraryOnline.

I sistemi Ovest Como e Brianza Comasca potenziano il servizio digitale

L’isolamento domiciliare a cui ci ha costretto la pandemia da Covid-19 ci regala molto tempo libero. C’è chi fa le pulizie, chi imbianca, chi fa giardinaggio ma soprattutto c’è chi legge. La lettura, in un momento in cui siamo costretti a restare tra le mura di casa, può aiutare la mente a liberarsi e viaggiare.

C’è però un problema: non tutti hanno librerie fornitissime a casa e le biblioteche sono chiuse come tutte le attività non di prima necessità. E allora come procurarsi testi da leggere? In aiuto arrivano le reti bibliotecarie dell’Ovest Como e della Brianza Comasca, di cui sono Comuni capofila Olgiate Comasco e Cantù, che hanno deciso di implementare il servizio digitale MediaLibraryOnline.

“Il portale online per il download dei libri e dei giornali è attivo da circa sei anni – spiega la coordinatrice del Sistema Bibliotecario dell’Ovest Como Giuliana Casartelli – cui i nostri iscritti possono accedere con le stesse credenziali con cui prenotano online nelle biblioteche fisiche. L’unico requisito che chiediamo infatti è essere residenti in uno dei Comuni dei due sistemi (Ovest Como e Brianza Comasca, Ndr), al momento non riusciremmo a garantire un buon servizio se aprissimo anche al resto della provincia”.

MediaLibraryOnline si compone di una parte open, dove è possibile consultare liberamente previo accesso con le proprie credenziali giornali e riviste da tutto il mondo, e di una parte download dove è possibile scaricare gli ebook (su tablet, smartphone ed e-reader, fatta eccezione per Kindle che ha un sistema chiuso). In questo catalogo vige la regola 1copy/1use: una volta scaricato il libro sarà disponibile per 14 giorni e non oltre. Qualora non fosse disponibile al momento della richiesta, è possibile prenotarlo. Al momento il catalogo conta circa 5mila volumi digitali che viene implementato settimanalmente con circa 50/60 nuovi testi.

“Da quando è iniziata l’emergenza coronavirus, con le biblioteche fisiche chiuse, i nostri Sistemi hanno deciso di investire risorse sul servizio digitale – spiega la coordinatrice dell’Ovest Como – Così oltre ad aumentare costantemente i libri in catalogo, abbiamo aumentato il numero di download possibili per ogni utente da due a tre al mese. L’investimento non è poco perché per gli utenti non c’è alcun costo, paga la biblioteca sia l’acquisto del nuovo ebook che il costo di ogni download da parte del cittadino (61 centesimi cada uno)”.

E il servizio potenziato sta andando molto bene. Dal lockdown sono stati circa 1500 i download effettuati e sono decine ogni giorno gli utenti della biblioteca che chiedono di attivare le credenziali per il servizio digitale. Per chi fosse interessato ad attivare il servizio, ecco le modalità per Ovest Como e Brianza Comasca.