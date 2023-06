Villa del Grumello celebra la Giornata nazionale dei parchi e Plinio Il Vecchio

Villa del Grumello, celebre dimora comasca in via per Cernobbio, aderisce alla rete Associazione Parchi e Giardini Italiani celebrandone la Giornata nazionale, domenica 4 giugno 2023, quest’anno dedicata alle “musiche del giardino”, con l’evento "I(n)spirazioni. Nihil sine anima vivit" per adulti e bambini, con attività creative, narrazioni, approfondimenti botanici itineranti e un’immersione nella natura rigenerante.

Passeggiate rigeneranti e percorsi di scoperta dentro la storia e la botanica, laboratori creativi e, per i più piccoli, una coinvolgente teatralizzazione per imparare ad ascoltare il canto degli alberi. L’energia degli alberi della piccola “foresta” del Grumello e l’ispirazione fornita dalla figura di Plinio il Vecchio, assieme per celebrare la sua opera in una giornata immersi nel parco del Grumello.

Villa del Grumello celebra la Giornata nazionale dei parchi: il programma

SHINRIN YOKU

ore 7.30, attività per adulti, a cura di Anna Bocchietti

Un’immersione rigenerante nella piccola foresta del Grumello per prendersi cura di sé con lentezza e attivando tutti i sensi, scambiando energia con la natura ed entrando in connessione con gli altri e l’ambiente. La disciplina giapponese del Bagno di Foresta pone l’uomo in stretto contatto con la natura portando ad un consistente miglioramento psicofisico. La bellezza in cui si è immersi aiuta l’organismo a stemperare lo stress e ad accrescere il buon umore.

IL RESPIRO DEGLI ALBERI | Arte con natura

ore 10:30, immersione in due tempi nella Natura del Parco del Grumello, attività per adulti

Attraversare con lentezza il Parco del Grumello per ri-conoscersi e creare bellezza con la prof.ssa Giuliana Roda. Camminare placidamente, sull’onda della Naturalis Historia, tra alberi che prendono voce per raccontarne gli usi antichi, il senso dimenticato dei loro nomi e infine, come oracoli, svelare l’essenza di ciascuno.

ARTE CON LA NATURA | Tutti a ri-creare bellezza

con Ilaria Cuccagna

In un mondo incantato e pieno di meraviglie, esistono giochi magici che stimolano la creatività e ci conducono in paesaggi fantastici. Attraverso l’uso di elementi preziosi donati dalla generosa natura come sassi levigati dal tempo, foglie danzanti al vento, rami intrecciati come arti antichi e piccoli frutti che scintillano di colori, possiamo creare vere e proprie opere d’arte in miniatura.

ALBERI INCANTI: LA VOCE E LA MUSICA DELLE PIANTE

ore 16:00, attività per bambini da 6 anni e famiglie, di e con Marta Stoppa, accompagnamento musicale con arpa di Daniela Morittu.

Racconti, narrazioni, animazioni con oggetti e il melodioso suono di un’arpa accompagnano grandi e piccini in un viaggio nel mondo verde, alla scoperta di sorprendenti maniere di comunicare, esprimersi, fare musica e cantare. Si racconta che Stradivari in persona si aggirasse nelle foreste del Trentino, alla ricerca degli abeti più idonei alla costruzione dei suoi violini: alberi dai legni risonanti, alberi che cantano. Ancora oggi, dal loro legno si ricavano le tavole armoniche con le quali vengono realizzati splendidi strumenti musicali. Lo spettacolo invita a conoscere in modo inedito e originale i vegetali, straordinari esseri senzienti: non solo ammirandoli, annusandoli, assaggiandoli e toccandoli, ma anche incontrandoli con il senso normalmente escluso quando si parla di alberi: l’udito.

Per informazioni e acquisto biglietti: www.villadelgrumello.it