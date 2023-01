Una mostra fotografica per celebrare la bellezza delle donne con più di 50 anni. "Vint-Age" è questo il titolo dell’esposizione che è stata inaugurata, con grandissima partecipazione, sabato 14 gennaio alla Ca’ di Fraa’, nel parco della villa comunale di Casnate con Bernate e che sarà possibile visitare fino ala prossima domenica, 22 gennaio.

"Vint-Age", le donne over 50 raccontate in una mostra fotografica a Casnate

Protagonisti del percorso espositivo sono gli scatti della fotografa casnatese Roberta Cimadoro. "Ho voluto dedicare la mia attenzione alle donne con più di 50 anni perché esiste il luogo comune che sia un’età in cui sono in declino e invece è un periodo fantastico della vita di una donna - racconta la fotografa - Non bisogna più dimostrare nulla e si ha una diversa consapevolezza di se stesse, così ho voluto rappresentare le donne che si sono prestate al progetto nella loro creatività e sensualità".

Si tratta di trenta donne del territorio comasco, tra cui volti noti come la conduttrice Dolores Longhi, Federica Rossi, la giornalista Eleonora Ballista e Cristina Quarti.

"Questa mostra è il risultato di un anno di lavoro in collaborazione con l’associazione Millennium82 di Como - ha aggiunto la fotografa - Per ogni donna, che è entrata a far parte del progetto grazie al passaparola tra amiche e conoscenti, è stato creato un concept sulla base dei suoi gusti, delle sue attività e passioni".

La mostra non si fermerà a Casnate con Bernate. "Dal 25 marzo al 2 aprile la porterò a Venezia e abbiamo già la location per Milano, anche se dobbiamo ancora fissare la data - ha aggiunto Cimadoro - Mi piacerebbe molto anche presentarla a Como e sono in attesa di un riscontro".

L’esposizione è a ingresso libero ed è aperta da lunedì a venerdì dalle 13 alle 14.30 e dalle 17 alle 19 e sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.