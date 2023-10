170mila euro a favore delle piccole imprese: il Comune di Cantù accoglie le richieste di 21 aziende

È stata approvata la graduatoria provvisoria per il “Bando DUC” dal valore complessivo di 172mila euro di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) che svolgono vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande, prestazione di servizi alla persona e commercio su area pubblica, nell’ambito del bando regionale “Sviluppo dei distretti del commercio 2022 - 2024”.

Su 24 domande presentate, 21 sono le attività che potranno accedere agli aiuti, con importi determinati sulla base dei progetti e preventivi presentati al Comune di Cantù.

Il commento del vicesindaco Molteni

“Abbiamo studiato il bando in modo tale da poter concedere un aiuto alle attività canturine che andasse ad aggiungersi al tetto massimo del 50% stabilito da Regione Lombardia - ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Attività Economiche, Giuseppe Molteni - Per questa ragione, la scorsa estate, abbiamo incrementato le risorse, mettendo a disposizione ulteriori 100mila euro. Non è stata un’operazione semplice, ma l’obiettivo era importante da perseguire: un vero sostegno alle attività economiche canturine, quelle che si sono messe in gioco e hanno deciso di investire sul nostro territorio, nonostante le gravi difficoltà del momento”.

Si ricorda che sono state ammesse tutte le spese per:

riqualificazione e ammodernamento di attività già esistenti;

avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente.

Non solo, infine, spese già sostenute, ma anche spese preventivate. Infatti, i giustificativi devono essere emessi nel periodo che va dal 28.03.2022 fino al 31.01.2024 - data di presentazione della rendicontazione, tanto che, per i lavori già eseguiti, è stato necessario presentare fatture, giustificativi e documenti che ne attestassero l’avvenuto pagamento con mezzi tracciabili, mentre per le opere da realizzare, è stato sufficiente presentare i preventivi dettagliati per singolo intervento.

“Al Bando hanno avuto accesso attività economiche operanti nei più svariati settori - conclude Molteni - La volontà è, quindi, quella di proseguire nello studio e attuazione di misure a sostegno di cittadini e imprese, favorendone la ripresa economica con aiuti concreti ogni qualvolta ne avremo la possibilità. E, in questo caso, siamo coscienti di poter, finalmente, supportare le nostre imprese con un contributo importante”.

La graduatoria provvisoria è pubblicata online, sul sito del Comune di Cantù, nella sezione Bando DUC.