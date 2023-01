60 anni di Caldara Plast: passato, presente e futuro nel segno della sostenibilità

Si terrà il prossimo 10 febbraio 2023 nella sala conferenze del polo fieristico Lariofiere di Erba (Co) la tavola rotonda durante la quale Caldara Plast, azienda comasca specializzata nel recupero e rigenerazione materie plastiche, con ospiti alcuni player e stakeholder, racconterà la sua evoluzione in questi decenni.

Un convegno sul recupero della plastica

L’occasione sarà importante anche per parlare delle prospettive del settore della gomma plastica, un comparto che comprende più di 5500 aziende in tutta Italia, oltre 140000 addetti e genera un fatturato di 23 miliardi di euro pari al 1.3% del PIL nazionale (fonte Truenumbers, nov 2022), numeri che confermano una notevole importanza del settore sul territorio nazionale.

L’occasione è speciale per Caldara Plast che con questo momento di confronto darà il via ufficiale ai festeggiamenti per il Sessantesimo anniversario. Dal recupero degli scarti plastici alla produzione di tecnopolimeri green, quella di Caldara è una storia di persone, passione e tenacia che da piccola impresa familiare si è trasformata una PMI solida e performante, capace di dare ai suoi clienti un servizio a 360 gradi personalizzato sul prodotto finito e sul corretto recupero degli scarti secondo le norme di legge. Un business realmente sostenibile che permette alla plastica di avere una nuova vita e di ridurre drasticamente la produzione di rifiuti. Per un futuro sempre più green.

Ne parleranno moderati da Marco Mastrosanti giornalista di Tecnoedizioni Massimiliano Caldara, titolare Caldara Plast srl, Alessandro Piras, technical manager Caldara Plast srl, Amerigo D’Aloisio, socio onorario Tecnici Materie Plastiche, Andrea Bonfanti, Consul Eco srl, Antonella Annunziata, AD Madreperla spa.

Saranno presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali per dare il loro saluto.

Al termine del confronto, verranno premiate le scuole del territorio che hanno aderito alla prima edizione del concorso “PlasticArte” ideato in occasione dell’anniversario dall’azienda comasca e rivolto alle classi 4° e 5° delle scuole primarie con lo scopo di far riflettere i ragazzi sul riciclo, sulla sostenibilità, sul futuro e sull’importanza della plastica. In palio per le scuole un personal computer, materiale di cancelleria e una visita guidata in azienda. All’iniziativa hanno aderito 8 classi con circa 150 ragazzi coinvolti delle scuole di Erba, Caslino

d’Erba e Civenna.

Alle 9.30 registrazione dei partecipanti.

Alle 9.45 saluto istituzionale.

Dalle 10 alle 11.15 tavola rotonda.

Alle 11.15 premiazione del concorso PlasticArte prima edizione.

A seguire buffet per tutti i partecipanti