A Como premiate le attività storiche della provincia

Macellerie, pasticcerie, ristoranti e bar, tappezzieri e parrucchieri. Sono 41 i negozi comaschi premiati, nella mattinata di mercoledì all’auditorium della Camera di Commercio Como Lecco, da Regione Lombardia. Imprese che hanno ricevuto dalle mani dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi il riconoscimento di attività storica, ovvero con più di 40 anni di attività.

Ad aprire la premiazione è stato il presidente della Camera di Commercio Como Lecco Marco Galimberti

"Questa giornata di premiazioni, che per la prima volta si svolge sul territorio di riferimento e non a Milano, è un momento importante per le imprese del territorio. E’ un segnale di grande attenzione di Regione Lombardia nei confronti delle varie province. Il momento storico è molto difficile e incerto ed è importante che le istituzioni siano al fianco delle imprese a livello “spirituale” per mantenere alto il morale ma soprattutto concreto attraverso bandi che possano aiutare chi fa impresa".

Gli ha fatto eco l’assessore regionale Guido Guidesi che ha sottolineato:

"Noi pensiamo che la Regione debba essere al servizio del territorio e queste giornate ne sono l’esempio".

Poi si è rivolto direttamente agli imprenditori premiati:

"Le vostre attività storiche sono presidi di servizio alle comunità che vi ospitano ed è fondamentale riconoscere il vostro ruolo sociale all’interno delle comunità che, come voi, si rigenerano e rinnovano. Ognuno di voi è stato in grado di stare al passo con i tempi tutelando la tradizione. Grazie per quello che avete fatto e che farete nei prossimi 40 anni".

Alla cerimonia erano inoltre presenti il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il consigliere regionale Angelo Orsenigo e il sottosegretario Fabrizio Turba. Ad accompagnare i titolari delle attività storiche tanti sindaci e assessori ma anche presidenti di associazioni di categoria come Confcommercio e Cna.

"Le attività storiche comasche sono un patrimonio economico, sociale e culturale che appartiene a tutti noi e che contribuisce allo sviluppo dei territori con risorse economiche, idee e, soprattutto, valori indispensabili per il raggiungimento degli interessi sociali della comunità - ha dichiarato il presidente Fermi - Conosco bene gli imprenditori comaschi e so che non c’è crisi, freno e ostacolo che possa impedire loro di continuare a svolgere il loro lavoro che significa crescita, sviluppo e reddito. Le basi della coesione sociale di ogni comunità".

Imprese che passano di padre in figlio, che ricordano la trisavola che fondò la bottega, che hanno visto nonni dietro al bancone per più di 80 anni.

"Queste attività sono, innanzitutto, “racconti di famiglia”. L’auspicio, anzi la convinzione, è che continuino a guardare alla loro storia proseguendo nello stesso tempo sul terreno dell’innovazione, il binomio che racconta la forza economica della Lombardia - ha concluso Fermi - Solo così gli imprenditori lombardi potranno continuare a proporre soluzioni sotto forma di visioni d’avanguardia, idee, progetti e contributi originali e contribuire a fare grande la Lombardia".

Le attività storiche premiate in provincia di Como

Como, Inverigo e Menaggio sono i Comuni che vantano il maggior numero di «insegne» storiche con cinque riconoscimenti ciascuno, ma i Comuni toccati dall’edizione di quest’anno sono stati venti. L’attività più antica è il "Bar Mariett" di Como con i suoi 135 anni di storia, incontri e riunioni politiche di fronte al palazzo comunale a cui è stato concesso il riconoscimento "Insegna storica e di tradizione". Sono altre due le attività che affondano le loro radici nell’Ottocento: il panificio "Mambretti" di Inverigo (1897) e il negozio di oggetti per la casa e prodotti di design "Verga" di Como, (1898).

Tutti i nominativi delle 41 imprese premiate da Regione Lombardia in provincia di Como:

Appiano Gentile : Fucar,

: Fucar, Bellagio : Barindelli & Trezzi, Grandi Carlo, Rolando, Tre Grandi,

: Barindelli & Trezzi, Grandi Carlo, Rolando, Tre Grandi, Cantù : Gaffuri Arredamenti, Marra, Zanoni,

: Gaffuri Arredamenti, Marra, Zanoni, Carimate : Bar S. Maria,

: Bar S. Maria, Centro Valle Intelvi : Ristorante Vittoria,

: Ristorante Vittoria, Como : Caffe Bar Mariett Caffe, El Merendero, Eliolux, Peter Ci, Verga,

: Caffe Bar Mariett Caffe, El Merendero, Eliolux, Peter Ci, Verga, Erba : Mossi Acconciature Profumeria, Sartori,

: Mossi Acconciature Profumeria, Sartori, Grandate : Ristorante Arcade,

: Ristorante Arcade, Gravedona ed Uniti : Garbatona,

: Garbatona, Inverigo : Artigiansalotti, Arturo Pozzoli Snc, Dal 1960 Vergani, Gelosa Riparazioni Elettrodomestici, Panificio Mambretti Pasticceria,

: Artigiansalotti, Arturo Pozzoli Snc, Dal 1960 Vergani, Gelosa Riparazioni Elettrodomestici, Panificio Mambretti Pasticceria, Lomazzo : Carugati,

: Carugati, Magreglio : Cerchio Ghisallo

: Cerchio Ghisallo Mariano Comense : Albergo Ristorante Bar Sole, Bar Tabacchi Ruota, Emandi, Vinicola Branca,

: Albergo Ristorante Bar Sole, Bar Tabacchi Ruota, Emandi, Vinicola Branca, Menaggio : Autoaccessori Autonautica Camillo’s Shop, Bar Piccadilly, Macelleria, Gastronomia Gandola, Ristorante Del Porto, Albergo Bellavista, Lario Boat Service,

: Autoaccessori Autonautica Camillo’s Shop, Bar Piccadilly, Macelleria, Gastronomia Gandola, Ristorante Del Porto, Albergo Bellavista, Lario Boat Service, Merone : Zoccolificio Sangiorgio,

: Zoccolificio Sangiorgio, Novedrate : Bar Liberty,

: Bar Liberty, Ponte Lambro : Lina Maglieria - Confezioni, Supercoop snc,

: Lina Maglieria - Confezioni, Supercoop snc, Rovello Porro : Bar Peppo Caffetteria Gelateria,

: Bar Peppo Caffetteria Gelateria, Veleso: Ristorante Con Albergo Bella Vista.

