A Lariofiere il convegno sulle Cer: "Le comunità energetiche siano un'occasione per fare rete"

Comunità energetiche al centro del convegno organizzato da Bcc Brianza e Laghi sabato mattina 5 ottobre al polo fieristico Lariofiere di Erba. L'evento ha riunito esperti, amministratori pubblici e dirigenti di società impegnate nello sviluppo delle comunità energetiche, un progetto strategico per il futuro sostenibile dei territori.

Già aperto un tavolo tecnico

Il presidente della BCC, Giovanni Pontiggia, promotore del convegno, ha sottolineato l'importanza del ruolo centrale della banca nel favorire l’innovazione e incentivare la creazione di comunità energetiche. "Questo progetto vuole essere innovativo," ha dichiarato Pontiggia, "ma con uno sguardo al passato. Vogliamo riportare l’entusiasmo e la passione che ha caratterizzato i primi anni di fondazione della nostra banca, trasmettendoli su un progetto di comunità."

Le comunità energetiche rappresentano un nuovo modello di gestione dell’energia, basato sulla collaborazione tra cittadini, enti pubblici e privati, con l’obiettivo di produrre e condividere energia da fonti rinnovabili. Il convegno ha offerto un’importante piattaforma di discussione per affrontare le sfide e le opportunità di questo settore in rapida evoluzione, con la BCC Brianza e Laghi come punto di riferimento per sostenere e promuovere tali iniziative. Proprio Pontiggia ha sottolineato l'importanza di fare rete perché il progetto abbia un esito positivo, e nelle scorse settimane è stato aperto un tavolo tecnico tra Pontiggia, il consigliere di maggioranza Alessandro Molteni e il consigliere di minoranza Mattia Pedrini; Federico Negri, membro del consiglio pastorale.

Durante la giornata, diversi relatori hanno approfondito temi chiave legati allo sviluppo delle comunità energetiche, dalle soluzioni tecniche alle politiche di incentivazione, con un forte focus sul coinvolgimento delle comunità locali. Il messaggio principale è chiaro: lo sviluppo sostenibile passa anche attraverso l’impegno collettivo e la cooperazione, valori che la BCC intende rafforzare attraverso il proprio supporto a progetti che guardano al futuro con ottimismo e concretezza.

Il convegno è stato anche occasione per ascoltare alcune case history: in particolare sono intervenuti la dottoressa Annalisa Bati, vice direttore generale Bcc Pontassieve, che ha portato l'esempio di Sievenergia, comunità energetica della Val di Sieve, e il sindaco di Arcore Maurizio Bono che ha parlato della Cer arcorese.