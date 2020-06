Oggi, 23 giugno 2020, a Lariofiere c’è la Giornata dell’economia. L’appuntamento, arrivato alla sua diciottesima edizione, è il momento tradizionale in cui la Camera di Commercio presenta la fotografia del tessuto economico dell’area vasta lariana, tracciandone le traiettorie evolutive a supporto della programmazione delle scelte strategiche dei soggetti pubblici e privati.

A Lariofiere la Giornata dell’economia

In considerazione della situazione contingente, l’indagine ha prestato particolare attenzione alla raccolta dei dati e degli scenari dell’anno in corso e proporrà, oltre ai dati congiunturali dell’area lariana, anche due focus specifici: uno sui trend e sulle prospettive del mercato immobiliare comasco e lecchese e uno sull’andamento del settore turistico, quale “volàno economico” in sinergia con tutti gli altri comparti dell’economia lariana. Interverranno durante l’evento Marco Galimberti, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, Giuseppe Rasella, componente di Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco, Carlo Guidotti, Responsabile u.o. Studi e statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco, Gianni Menicatti, ricercatore di PTSCLAS, Lorenzo Bellicini, Direttore di CRESME Ricerche.