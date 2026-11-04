Academy gratuita per formare nuovi professionisti metalmeccanici

Nasce l’Academy gratuita per Operatori CNC e Piegatori, promossa da Gi Group e Accademia della Piegatura: 10 i posti

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Gi Group e Accademia della Piegatura insieme per formare i nuovi professionisti del settore metalmeccanico

La scelta

Nel settore metallurgico e dei prodotti in metallo, il 62,6% delle assunzioni programmate presenta difficoltà di reperimento, secondo i dati di luglio 2026 del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro. 1

Per contribuire a rispondere a questa esigenza nasce l’Academy gratuita per Operatori CNC e Piegatori, promossa da Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, e Accademia della Piegatura, realtà specializzata nella formazione e consulenza nel mondo della piegatura della lamiera.

Il percorso formativo, per il quale Gi Group ha aperto le selezioni per 10 partecipanti, si svolgerà dal 16 al 27 novembre 2026 presso lo stabilimento di ETA S.p.A. a Canzo , per una durata complessiva di 80 ore.

Il programma

Il programma approfondirà le principali tecniche di piegatura della lamiera, combinando apprendimento teorico e formazione tecnica sull’utilizzo dei macchinari. I corsisti acquisiranno conoscenze nella lettura del disegno tecnico, nelle caratteristiche dei materiali e nel funzionamento e nella programmazione delle macchine CNC. Il percorso prevede inoltre esercitazioni di programmazione a controllo numerico e approfondimenti sulla gestione degli errori, sul controllo qualità e sulla sicurezza sul lavoro.

Al termine dell’Academy, i partecipanti avranno l’opportunità di essere inseriti presso le aziende del territorio tramite contratti di apprendistato o di somministrazione. Per maggiori informazioni e inviare la propria candidatura: https://www.gigroup.it/corsi-dettaglio/formazione-como-academy_operatore-cnc-junior-piegatore-jr/1382747/

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