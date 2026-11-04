Academy gratuita per formare nuovi professionisti metalmeccanici

Gi Group e Accademia della Piegatura insieme per formare i nuovi professionisti del settore metalmeccanico
La scelta
Nel settore metallurgico e dei prodotti in metallo, il 62,6% delle assunzioni programmate presenta difficoltà di reperimento, secondo i dati di luglio 2026 del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro. 1
Per contribuire a rispondere a questa esigenza nasce l’Academy gratuita per Operatori CNC e Piegatori, promossa da Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, e Accademia della Piegatura, realtà specializzata nella formazione e consulenza nel mondo della piegatura della lamiera.
Il percorso formativo, per il quale Gi Group ha aperto le selezioni per 10 partecipanti, si svolgerà dal 16 al 27 novembre 2026 presso lo stabilimento di ETA S.p.A. a Canzo , per una durata complessiva di 80 ore.
Il programma
Il programma approfondirà le principali tecniche di piegatura della lamiera, combinando apprendimento teorico e formazione tecnica sull’utilizzo dei macchinari. I corsisti acquisiranno conoscenze nella lettura del disegno tecnico, nelle caratteristiche dei materiali e nel funzionamento e nella programmazione delle macchine CNC. Il percorso prevede inoltre esercitazioni di programmazione a controllo numerico e approfondimenti sulla gestione degli errori, sul controllo qualità e sulla sicurezza sul lavoro.
Al termine dell’Academy, i partecipanti avranno l’opportunità di essere inseriti presso le aziende del territorio tramite contratti di apprendistato o di somministrazione. Per maggiori informazioni e inviare la propria candidatura: https://www.gigroup.it/corsi-dettaglio/formazione-como-academy_operatore-cnc-junior-piegatore-jr/1382747/
I commenti
«Le imprese del settore metalmeccanico hanno bisogno di competenze tecniche specifiche, che non sempre riescono a reperire sul mercato del lavoro – dichiara Francesca Molteni, Senior Professional Consultant di Gi Group – Con questa Academy, realizzata insieme ad Accademia della Piegatura, vogliamo contribuire a ridurre questo gap, offrendo a 10 giovani corsisti l’opportunità di partecipare a un percorso di specializzazione mirato sulle lavorazioni della lamiera e sulla programmazione CNC. Un’iniziativa che nasce dall’ascolto delle esigenze produttive del territorio e che punta a creare opportunità concrete di inserimento lavorativo, valorizzando la formazione come strumento capace di rispondere alle necessità delle aziende e alle aspettative delle persone.»
«La piegatura della lamiera è una professione che unisce competenze tecniche, esperienza e capacità di affrontare ogni giorno nuove sfide – dichiara Samuele Benassi, docente di Accademia della Piegatura – Crediamo che le nuove generazioni abbiano grandi potenzialità e che, con la giusta formazione e il supporto delle aziende, possano diventare i professionisti qualificati di cui il settore metalmeccanico ha bisogno. Con questa Academy vogliamo trasmettere non solo conoscenze teoriche e pratiche, ma anche la passione per un mestiere ricco di opportunità, dando ai partecipanti gli strumenti per crescere professionalmente e costruire il proprio futuro.»