Agli Oscar del Web due siti creati dalla Vergani&Gasco di Albese: “Un simbolo di speranza”

Non uno ma ben due i siti aziendali che la web agency di Albese con Cassano Vergani&Gasco è riuscita a portare in finale al Webby Award di New York, i cosiddetti Oscar del Web.

Il processo di selezione è iniziato lo scorso febbraio quando la giuria interna del Webby, composta da critici, esperti della comunicazione e personaggi dello spettacolo come Kevin Spacey, ha valutato migliaia di progetti provenienti da tutti il mondo: una scrematura che ha portato a identificare una rosa ristrettissima di progetti, solo cinque per categoria candidati all’ambito premio.

Tra questi due siti realizzati dalla web agency di Albese: quello di Earth Viaggi, piccolo tour operator della provincia di Lecco, e quello di Uevents, società milanese che organizza eventi. Il primo gareggia nella categoria “Viaggi” mentre il secondo in quella “Miglior Home Page”. Ciascun sito è candidato a due riconoscimenti: il premio della giuria e il Webby People’s Voice, ovvero il premio del pubblico.

L’annuncio delle nomination è stato fatto martedì 28 aprile e il pubblico potrà votare fino a giovedì 7 maggio. La proclamazione dei vincitori si terrà invece il 19 maggio 2020.

“Il valore di queste nomination, trascende il nostro piacere personale, pensiamo che in tutto questo ci sia un pizzico di magia, stiamo dando un po’ di positività a due settori profondamente provati da questa crisi: quello dei viaggi e quello degli eventi che altro non fa se non aggregare persone – commenta Luigi Vergani, fondatore insieme a Nicola Gasco della web agency di Albese – E’ una notizia che porta speranza: malgrado il momento difficile che stanno vivendo queste aziende, i dipendenti e i collaboratori sono su di giri per questa notizia”.

Certamente quella di Vergani&Gasco è un’eccellenza professionale lariana che con i propri lavori sta gareggiando con competitor incredibili, di fama mondiale.

“Ogni nostro lavoro parte da un’idea, cerchiamo di tirare fuori l’anima dell’azienda per la quale realizziamo il sito web – prosegue Vergani – Nel caso di Uevents volevamo far provare le emozioni del singolo mentre per Earth abbiamo cercato di rivoluzionare la comunicazione tradizionale di un tour operator. Nessun ‘entro-vedo-compro’ bensì un’esperienza, un racconto per ogni destinazione.Il nostro compito è creare un feeling tra l’utente e l’azienda con l’obiettivo che il sito e quindi il messaggio dell’impresa rimanga nella mente di chi lo ha visitato”.

Per votare

# PROGETTO 1:

Vota per EARTHVIAGGI by Vergani&Gasco

vote.webbyawards.com/PublicVoting#/2020/websites/general-websites/travel

# PROGETTO 2:

Vota per UEVENTS by Vergani&Gasco

vote.webbyawards.com/PublicVoting#/2020/websites/features-design/best-homepage