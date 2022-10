Al via la Mostra Artigianato 2022, Granelli: "Bene esportazioni, il nostro mondo è vitale"

Si apre oggi, sabato 29 ottobre 2022, la 49esima edizione della Mostra Artigianato che annualmente si tiene a Lariofiere a Erba. Proseguirà fino al 2 novembre uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno lariano, frutto della collaborazione tra il centro fieristico, Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco e sostenuto dalla Camera di Commercio Como-Lecco.

Al via la Mostra Artigianato 2022

Taglio del nastro questa mattina di fronte alle istituzioni del territorio. Inoltre sono presenti il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, e l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi.

"Il primo cambiamento di quest'anno è stato portare la fiera da nove a cinque giorni per andare incontro agli artigiani - ha esordito Virgilio Fagioli, presidente del comitato promotore - Oggi si parte con l'evento più importante per l'artigianato lariano. Siamo sempre alla ricerca di soluzioni innovative e c'è stato un grande lavoro di ricerca delle realtà migliori che potessero interpretarla".

Gli ha fatto eco il sindaco di Erba Mauro Caprani: "Il gran numero di autorità presenti dice molto sull'importanza di questo evento. Ringrazio gli artigiani per essere presenti in un momento così difficile".

Quindi ha preso la parola Fabio Dadati, presidente di Lariofiere e quindi padrone di casa: "Quest'anno c'è stato impegno e un grande lavoro. Serve partire per continuare un percorso e fare diventare questo evento l'evento clou dell'artigianato. Stiamo facendo un percorso importante con Regione Lombardia per riqualificare Lariofiere, sono cambiamenti significativi che ci devono permettere di diventare più competitivi sui mercati".

E' intervenuto anche Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio Como Lecco: "I nostri numeri ci dicono che Lecco è al primo posto a livello regionale come incidenza di aziende artigiane nell'economia. Como è al secondo posto. Quindi una mostra del genere non poteva che essere a Erba. Oggi credo sia fondamentale ragionare su azioni concrete per aiutare le imprese artigiane: il made in Italy in tutto il mondo è un brand e deve essere alla portata anche delle nostre piccole imprese".

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Fabio Dadati, presidente di Lariofiere Foto 3 di 4 Foto 4 di 4 Mauro Caprani, sindaco di Erba

Parlano i rappresentanti di Confartigianato

Quindi ha preso la parola Roberto Galli, presidente di Confartigianato Como: "Noi artigiani siamo pronti a collaborare con il turismo perché il nostro futuro può essere anche questo. È un periodo difficile, usciamo dalla pandemia e siamo entrati nei problemi legati all'energia ma siamo sempre energici e concreti per uscirne il prima possibile".

Lo ha seguito a ruota il "collega" di Confartigianato Lecco, Daniele Riva: "Oggi siamo nel mondo dell'artigianato moderno e qui troverete tutto questo. È da anni che tagliamo il nastro sotto nubi dense, che ci hanno portato a un nuovo modo di pensare e agire, con un ritorno al locale, al fatto a mano. Noi artigiani ci scopriamo ancora una volta modello vincente. Oggi la sfida è un'altra. Non solo il prodotto ma anche come viene fatto deve diventare parte dell'artigianato. Proprio per questo ci saranno anche qui laboratori personalizzati".

E' stata quindi la volta del presidente nazionale Granelli: "Sono onorato di essere qui e sono contento perché torniamo a incontrarci dando valore al lavoro artigiano. Siamo in un contesto particolarmente difficile che crea ansia e preoccupazione ma abbiamo anche dati positivi, come l'aumento delle esportazioni. È segno che il nostro è un mondo vitale, con davanti sfide positive".

Foto 1 di 3 Marco Granelli, presidente nazionale Confartigianato Foto 2 di 3 Daniele Riva, Confartigianato Lecco Foto 3 di 3 Roberto Galli, Confartigianato Como

L'intervento dell'assessore Guidesi

Intervento conclusivo dell'assessore regionale Guidesi: "Siamo contenti di essere qui perché ci siamo spesi per difendere i centri espositivi e il fatto che anche quest'anno c'è questa mostra dimostra che avevamo ragione. È necessario che tutti possano partire dagli stessi blocchi di partenza, pagando tutti l'energia nello stesso modo per competere sui mercati internazionali". "La qualità la offriamo grazie a ciò che produciamo ma anche grazie alla personalizzazione che sappiamo donare. Regione ha dimostrato flessibilità nel sostenere le imprese lombarde. Dobbiamo essere bravi oggi nel connettere ciò che già abbiamo - conclude - Qui emerge il nostro cuore lombardo e noi dobbiamo essere bravi a farlo conoscere ai nostri giovani".

IL VIDEO DELL'INTERVENTO