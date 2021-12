lavoro

C'è tempo per presentare domanda fino al 2 gennaio.

Asf Autolinee, la principale società di trasporto pubblico di Como e Provincia, con 500 dipendenti e una flotta composta da più di 300 autobus, è alla ricerca di 25 autisti da inserire nel proprio organico.

Autisti cercansi disperatamente: Asf Autolinee ne ha bisogno 25

La selezione è rivolta a soggetti di età compresa tra i 21 e i 51 anni, che dispongano dell’idoneità fisica per ricoprire l’impiego e godano dei diritti civili e politici Sono inoltre richiesti il diploma di scuola secondaria di primo grado (o titolo equivalente qualora conseguito presso altro Stato, secondo la normativa vigente), il possesso della patente D (con oltre 15 punti residui) e della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone.

Allo scopo di incentivare l’occupazione giovanile, ai candidati ammessi che alla data di assunzione avranno un’età non superiore a 36 anni compiuti, verrà riconosciuto un rimborso di 100,00€/mese lordi per 36 mesi, a ristoro dei costi sostenuti per il conseguimento della patente superiore e della CQC.

Per candidarsi è sufficiente andare al link https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=26680 entro e non oltre il 2 gennaio 2021.

Tutte le informazioni relative alla procedura sono disponibili sul sito aziendale https://www.asfautolinee.it/it/lavora-con-noi .