"Autoimprenditorialità": al via il corso gratuito di Comonext e Bcc Cantù

Come definire e sviluppare un progetto imprenditoriale, quali obiettivi porsi per dargli concretezza, come affrontare l’analisi di mercato e dei competitor, segmentare il target, elaborare un piano strategico, fissare un cronoprogramma, implementare un sistema di project management, definire il perimetro di sostenibilità economica e le strategie finanziarie destinate ad aumentare il valore economico del capitale aziendale. In sintesi, passare dall’idea alla “propria” start up.

Sono queste le linee guida sulle quali si sviluppa il corso “Autoimprenditorialità - Istruzioni per l’uso” promosso da ComoNExT – Innovation Hub e Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo – Soc. Coop. che prenderà il via il prossimo 13 novembre presso l’Innovation hub a Lomazzo.

“È molto importante per ComoNExT avere stretto questo accordo con BCC Cantù su un tema come quello dell’autoimprenditorialità, che

conferma la capacità di un istituto di credito come BCC di stimolare e supportare in modo concreto l’economia del suo territorio - ha detto Stefano Soliano, direttore generale di ComoNExT - D’altro lato, come incubatore certificato di startup ComoNExT mette in campo la propria esperienza e le proprie competenze per accompagnare i giovani nello sviluppo di idee imprenditoriali, aiutandoli a focalizzare e ad affrontare le diverse fasi per fare della propria passione il proprio lavoro”.

“Abbiamo scelto di supportare ComoNExT in questo progetto perché crediamo nelle nuove generazioni, nella loro motivazione e nell’entusiasmo che sanno trasmettere con le loro idee; non per niente i nostri Premi di Studio “Giovanni Zampese”, dedicati ai ragazzi che abbiano terminato il proprio “cursus studiorum” con risultati di eccellenza, sono giunti alla venticinquesima edizione - ha aggiunto Massimo Dozio, direttore generale BCC Cantù - Desideriamo mostrare a tutti i giovani meritevoli che siamo al loro fianco, insieme anche a ComoNExT, per aiutarli a rendere concreti e reali i loro sogni imprenditoriali.”