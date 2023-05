Un altro successo per Autotorino. La catena di automotive nata in Valtellina e presente sul nostro territorio a Tavernerio, Maslianico e Luisago, è stata l'unica azienda del suo settore ad aver ricevuto il premio Interactive Key Award, il riconoscimento nazionale per la comunicazione online nella categoria eCommerce Web e Mobile.

Autotorino premiata all’Interactive Key Award per la comunicazione online

Il progetto è stato premiato per capacità di coinvolgere in maniera efficace l’utente finale, utilizzo innovativo ed efficace dei mezzi digitali, e idea creativa. Il premio è stato assegnato dopo le valutazioni di una giuria qualificata composta da direttori marketing, direttori creativi ed esperti di settore.

"Questo premio - commenta Mattia Vanini, vicepresidente Gruppo Autotorino - rappresenta un’ulteriore tappa del percorso di innovazione tecnologica che l’azienda porta avanti da oltre 20 anni ed è un importante riconoscimento dell’impegno e della capitalizzazione di tutte le intelligenze interne al Gruppo Autotorino: un lavoro corale di oltre 100 persone, da quelle più specializzate e tecniche delle aree digital e di sviluppo e innovazione, a quelle delle aree commerciali, servizi e post-vendita. Il nuovo sito offre ai nostri clienti un vero e proprio hub online che guarda al futuro della mobilità e del mercato, dove poter trovare un approccio a 360° che fa da ponte tra esperienza digitale e servizio fisico, e contemporaneamente accelera il business, supportandone nuovi modelli".

I dati

Mettendo a confronto il primo trimestre del 2022 con quello del 2023, il nuovo sito - la cui progettazione di UX e UI è stata curata da Cernuto Pizzigoni & Partner e realizzato con la collaborazione tecnologica di Engineering - ha generato un aumento del 35% delle pagine visitate, del 65% della durata di coinvolgimento della sessione, dell’80% delle lead generate e del 50% delle impression Google, creando un ambiente più ricco di informazioni che favorisce l’interazione tra chi naviga e i collaboratori del Gruppo. Autotorino è inoltre riuscita ad ottimizzare e rendere più efficiente la gestione ordinaria del sito, recuperando oltre 100 ore/uomo al mese oggi già destinate a nuove attività a maggior valore aggiunto, come ad esempio sviluppo e test di nuove funzionalità.