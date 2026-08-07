Bandi Camera di Commercio: contributi per fiere all’estero e sviluppo turistico per le imprese di Como e Lecco

La Camera di Commercio di Como-Lecco mette a disposizione 560.000 euro per sostenere la crescita delle imprese locali. A settembre apriranno infatti due bandi dedicati alla partecipazione a fiere internazionali all’estero e allo sviluppo del settore turistico e culturale. Per questa edizione entrambe le misure prevedono un incentivo extra di 200 euro per le aziende in possesso del rating di legalità, della certificazione della parità di genere o del Report di Sostenibilità SMART per gli anni 2024 o 2025.

Il primo bando

Il primo bando riguarda le fiere internazionali all’estero in programma nel 2026 e conta su un fondo di 330.000 euro, in crescita rispetto ai 250.000 euro dello scorso anno. Le imprese possono ottenere un contributo pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 5.000 euro, con una spesa minima richiesta di 3.000 euro. La novità di quest’anno è un percorso gratuito di formazione e accompagnamento: le aziende beneficiarie dovranno compilare un assesment sul portale sostegnoexport.it e seguire i corsi organizzati dall’Ente. Le domande vanno inviate online sulla piattaforma RESTART dalle ore 10.00 del 10 settembre alle ore 14.00 del 10 ottobre 2026.

Il secondo bando

Il secondo bando mette a disposizione 230.000 euro per le micro, piccole e medie imprese dei servizi turistici e culturali. Il contributo a fondo perduto copre il 50% delle spese fino a un massimo di 10.000 euro (a fronte di un investimento minimo di 5.000 euro) per interventi di digitalizzazione, risparmio energetico, destagionalizzazione e riqualificazione. È prevista inoltre un’ulteriore premialità per le realtà in possesso della qualifica di Impresa Culturale e Creativa. Le domande potranno essere inviate tramite la piattaforma RESTART dalle ore 10.00 dell’8 settembre alle ore 16.00 del 15 ottobre 2026.

Assegnazione e documentazione

Poiché entrambi i contributi saranno assegnati in ordine di arrivo fino a esaurimento delle risorse, è consigliabile preparare i documenti prima dell’apertura dello sportello.

I testi completi dei bandi, i moduli e le istruzioni per l’invio delle domande sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Como-Lecco e nella sezione assistenza della piattaforma RESTART.