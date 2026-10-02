BCC Brianza e Laghi e BCC Cantù al fianco della Camera di Commercio per la sostenibilità delle imprese

La Camera di Commercio di Como-Lecco rafforza il proprio impegno a favore della sostenibilità delle imprese del territorio con un nuovo accordo siglato con BCC Brianza e Laghi e BCC Cantù.

Le due banche di credito cooperativo finanzieranno l’accesso alla piattaforma SMART per un totale di 50 imprese del territorio loro clienti, 25 ciascuna, che potranno così avviare gratuitamente il proprio percorso di rendicontazione ESG. L’accordo si basa sull’utilizzo del Report di Sostenibilità semplificato SMART, uno strumento della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Il Report SMART

Il Report SMART è stato recentemente incluso da EFRAG tra le 14 iniziative europee del 2026, su 108 candidature presentate, che hanno completato l’autovalutazione sullo standard VSME.

L’EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group, è l’organismo tecnico che affianca la Commissione Europea nell’elaborazione degli standard di rendicontazione di sostenibilità. Il modello SMART è stato sviluppato dalla Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con la Camera di Commercio del Canton Ticino e con il supporto scientifico della SUPSI.

Accompagnare la transizione ESG

L’iniziativa nasce nell’ambito del Progetto SMART e della Rete Lariana per la Transizione Sostenibile, le piattaforme che la Camera di Commercio di Como-Lecco promuove da anni per accompagnare le imprese lariane nella transizione ESG, Environmental, Social, Governance.

Si tratta del percorso con cui un’impresa trasforma la sostenibilità da adempimento a leva di business, integrando i criteri ambientali, sociali e di governance nella propria strategia per crescere, essere più competitiva e attrarre clienti, credito e talenti.

Il Report di Sostenibilità semplificato SMART consente alle PMI di rendicontare il proprio impatto ambientale, sociale e di governance in modo accessibile, valorizzando il loro profilo sia verso i clienti sia verso gli istituti finanziatori, in un documento in progressivo allineamento agli standard europei di riferimento per le PMI.

Il ruolo delle banche

Le banche devono valutare la sostenibilità delle imprese per concedere i finanziamenti. Possono anche aiutarle a raccogliere e comunicare i dati ESG, soprattutto quando le aziende sono fornitrici di grandi imprese obbligate a rendicontare.

Per questo si è scelto di sostenere l’avvio del percorso di 50 realtà del territorio.

L’accordo unisce la Camera di Commercio e le due banche in un impegno comune per rendere più sostenibili tutte le imprese del territorio.

Un’opportunità per le PMI

Un aiuto concreto per le imprese lariane: le realtà aderenti accederanno gratuitamente alla piattaforma. È un’opportunità e uno stimolo importante in una fase in cui clienti, fornitori e banche chiedono sempre più informazioni sulla sostenibilità, anche alle aziende più piccole.

“Il sistema economico lariano è solido, ma per restare competitivo deve continuare a innovarsi, anche sul fronte della sostenibilità. Il Progetto SMART nasce proprio per accompagnare le imprese, soprattutto le più piccole, in questo percorso con strumenti proporzionati alle loro risorse”, dichiara Ezio Vergani, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco.

La dichiarazione di Vergani

“L’accordo con BCC Brianza e Laghi e BCC Cantù è un ulteriore elemento dell’ampia offerta di strumenti che la Camera di Commercio di Como-Lecco mette a disposizione. Un esempio concreto di come la visione condivisa e l’alleanza strategica tra attori del territorio, come in questo caso ente camerale e sistema bancario, possano realmente contribuire ad affiancare le imprese nella sfida della doppia transizione digitale ed ecologica”, conclude Vergani.

Il sostegno di BCC Brianza e Laghi

“Le banche di credito cooperativo nascono per essere motore di sviluppo dei territori in cui operano, e la sostenibilità è ormai parte integrante della valutazione del merito di credito”, commenta Giovanni Pontiggia, presidente di BCC Brianza e Laghi. “Sostenere 50 imprese e organizzazioni del territorio nell’accesso al Report SMART significa fare qualcosa di cui le imprese hanno bisogno: un aiuto concreto, non un ulteriore adempimento da affrontare da sole”.

La collaborazione con BCC Cantù