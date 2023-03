Cambio al vertice di Confindustria Como: designato presidente Gianluca Brenna.

Il Consiglio Generale di Confindustria Como, nella riunione di ieri sera, lunedì 27 marzo 2023, ha approvato la proposta della Commissione di Designazione relativa alla candidatura di Gianluca Brenna, presidente e amministratore delegato di Stamperia di Lipomo Spa con sede a Lipomo, alla presidenza dell’associazione per il quadriennio 2023 - 2027, che succederà all’attuale presidente Aram Manoukian.

Secondo le procedure previste dallo Statuto, nella successiva riunione del Consiglio Generale il presidente designato esporrà il proprio programma di attività e proporrà, per la relativa delibera, i nominativi dei vicepresidenti e dei consiglieri incaricati, unitamente alle eventuali deleghe, che, in caso di esito favorevole, verranno sottoposti all’approvazione definitiva dell’assemblea generale di Confindustria Como.

Chi è Gianluca Brenna

Gianluca Brenna, nato a Como il 31 gennaio 1962, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano, è presidente e amministratore delegato di Stamperia di Lipomo Spa.

Dopo una breve esperienza biennale come gestore di portafoglio azionario di fondi comuni di investimento presso la Ras Assicurazioni di Milano, nel 1988 entra nell’Azienda di famiglia, la Stamperia di Lipomo Spa, affiancando inizialmente il padre, con l’aiuto dei fratelli, nella gestione dell’impresa e diventandone poi presidente e amministratore delegato.

Vicepresidente vicario di Confindustria Como per il quadriennio 2019/2023 con delega “Economia d’impresa, società partecipate ed alleanze”, già vicepresidente per il quadriennio 2015/2019 ed in precedenza (dal 2007) membro del Consiglio Presidenza. Attuale vicepresidente del Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como, di cui è stato presidente per il biennio 2020/2021.

Membro del Consiglio Generale di Confindustria, esponente di Confindustria Como presso Sistema Moda Italia, dove ricopre la carica di vicepresidente Welfare.

Da sempre impegnato nella gestione dei problemi legati alla depurazione delle acque, è l’attuale vicepresidente di Lariana Depur, dal 2006 è stato per due mandati (sei anni) amministratore delegato di Comodepur (ora in liquidazione). Componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus. Presidente del Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa SANIMODA e Consigliere del Fondo Pensione Previmoda.