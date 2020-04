Camera di Commercio, 1 milione per le imprese comasche: come partecipare al bando

Il presidente della Camera di Commercio Como-Lecco Marco Galimberti lo aveva anticipato qualche giorno fa: un milione di euro per le imprese che devono far fronte all’emergenza coronavirus. L’annuncio si è concretizzato con la pubblicazione del bando FAI CREDITO finalizzato a ridurre il pricing dei finanziamenti concessi alle PMI lombarde di tutti i settori.

“La situazione emergenziale che si sta protraendo ci impone di realizzare e mettere in campo strumenti straordinari che possano dare sostegno concreto e attuale a tutte quelle attività che hanno dovuto fermarsi o che stanno proseguendo con difficoltà, non solo organizzative ma anche economiche e finanziarie. – commenta il presidente Marco Galimberti – Questo intervento, promosso nell’ambito del sistema camerale lombardo, è il primo passo di un percorso che la Camera di Commercio porterà avanti nei prossimi mesi per consentire alle imprese di affrontare la ripartenza. Anche per questo, nelle scorse settimane, ho promosso momenti di confronto allargato con gli stakeholder del territorio (enti, imprese, associazioni, mondo bancario) al fine di individuare misure il più possibile rispondenti alle necessità manifestate”.