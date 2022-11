Caro bollette: una tavola rotonda con i nostri giornali

Caro bollette: Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate hanno affrontato il tema in una tavola rotonda, lunedì pomeriggio.

Caro bollette, il confronto

Un momento di confronto. Non tanto per cercare soluzioni che per ora sembrano lontane, quanto per scambiarsi opinioni e cercare il modo per andare avanti. Lunedì nel tardo pomeriggio la redazione del Giornale di Cantù ha ospitato la tavola rotonda "Caro energia. Le ragioni di una crisi e le ripercussioni sul mondo imprenditoriale e sociale", organizzata insieme al Giornale di Erba e al Giornale di Olgiate. A confrontarsi sono stati Alessandro Fermi (presidente del Consiglio regionale), Alessandro Bolla (Confcommercio Como), Lorenzo Riva (Camera di Commercio di Como e Lecco), Lorenzo Frigerio (Confartigianato Imprese Como), Walter Pozzi (Confidustria Como), Alberto Ghielmetti (pasticceria Ghielmetti e Lucca di Olgiate Comasco), Dario Gesvi (Treseizero Progetto Energia di Olgiate Comasco) e Mario Gualco (Officina meccanica Gualco di Erba).

Una chiacchierata informale, durante la quale ognuno ha potuto raccontare la propria esperienza e confrontarsi con le altre persone presenti.

